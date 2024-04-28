شيفيليد أول الهابطين، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 35 لمسابقة الدوري.

ويحتل أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام توتنهام.

وتأكد هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاث جولات للفريق بعدما استقر في المركز الـ20 والأخير برصيد 16 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 67 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 54 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- وست هام يونايتد 49 نقطة

9- تشيلسي 48 نقطة

10- وولفرهامبتون 46 نقطة

11- بورنموث 45 نقطة

12- برايتون 44 نقطة

13- فولهام 43 نقطة

14- كريستال بالاس 40 نقطة

15- إيفرتون 36 نقطة

16- برينتفورد 35 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 24 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام وأرسنال الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.

بورنموث وبرايتون الساعة 4:00 عصرًا علي قناة beIN Sports HD 1.

نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي الساعة 06:30 عصرًا - beIN Sports HD 2.

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ويحل فريق أرسنال ضيفا علي نظيره توتنهام، اليوم الأحد، في ديربي شمال لندن، بمنافسات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويأمل توتنهام في الفوز من أجل سعيه للتواجد بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما يسعي أرسنال للفوز لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وتوتنهام بهدفين لمثليهما.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

وتنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام

وتذاع مباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN Sports HD1.

وكان فريق أرسنال فاز على نظيره تشيلسي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي

وسجل خماسية أرسنال كلا من اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وبنجامين وايت في الدقيقة 52 و70، وكاي هافيرتز في الدقيقة 57 و65.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

في خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.