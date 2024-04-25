مانشستر سيتي يسعى للاقتراب من رقم نوتنجهام فورست التاريخي

الدوري الإنجليزي، واصل مانشستر سيتي زحفه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الثمين على برايتون في عقر داره برباعية دون رد، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 29.



ووصل السيتي للنقطة 76، ليرتقي للمركز الثاني خلف آرسنال (77)، علما بأن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا خاضت مباراة أقل.

وأصبح المان سيتي رابع فريق يسجل 4 أهداف أو أكثر في 4 مباريات متتالية بالبريميرليج، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

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وسار الفريق السماوي على خطى مانشستر يونايتد في أبريل 2000، والمان سيتي نفسه في مايو 2022، بالإضافة إلى آرسنال في مارس من العام الحالي.

وأفادت أيضا بأن السيتي حافظ على سلسلة اللاهزيمة الخاصة به، في 30 مباراة متتالية بكافة البطولات، ليصبح ثالث فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.

ويزحف رجال جوارديولا نحو رقم نوتنجهام فورست التاريخي، بعدم خسارته في 40 مباراة متتالية عام 1978.

كما يتفوق مانشستر يونايتد على السيتي بتحقيق سلسلتين أفضل منه، الأولى بعدم الخسارة في 34 مباراة متتالية بين عامي 1993 و1994، والثانية في 33 مواجهة بعدها بـ5 سنوات.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" أن برايتون تعرض للخسارة الثانية تواليا بملعبه، دون أن يسجل أي هدف، وذلك لأول مرة في عهد مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، وذلك بسقوطه أمام آرسنال (0-3) ومان سيتي (0-4).

وعلى صعيد آخر انتزع مانشستر سيتي المركز الثاني من ليفربول بعد فوزه اليوم علي برايتون 4-0 في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي علي برايتون

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 74 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

ليفربول يخسر أمام إيفرتون

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات أربعاء في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0.

وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 الثلاثاء الماضي في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.