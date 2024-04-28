أبرزها المغص والإسهال، أعراض وأسباب التسمم الغذائي

التسمم الغذائي عادةً لا يهدد الحياة، وقد يكون الأمر غير مريح لكن معظم الأشخاص يتعافون تمامًا في غضون أيام قليلة حتى بدون علاج.

ما هو التسمم الغذائي؟

الأمراض المنقولة بالغذاء، والتي يشار إليها عادة بالتسمم الغذائي، هي نتيجة تناول طعام ملوث أو فاسد أو سام وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي الغثيان والقيء والإسهال وفق موقع "healthline" الطبي.

التسمم الغذائي، فيتو

وعلى الرغم من أنه غير مريح إلى حد ما، فإن التسمم الغذائي ليس بالأمر غير المعتاد وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 1 من كل 7 أشخاص يصابون بشكل ما من أشكال التسمم الغذائي كل عام.

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أعراض التسمم الغذائي

إذا كنت تعاني من التسمم الغذائي، فمن المحتمل ألا يتم اكتشافه.

ويمكن أن تختلف الأعراض تبعا لمصدر العدوى.

وتتضمن حالات التسمم الغذائي الشائعة عادةً بعض الأعراض التالية:

المغص

إسهال

غثيان

القيء

فقدان الشهية

حمى خفيفة

ضعف

صداع

وتشمل أعراض التسمم الغذائي الذي قد يهدد الحياة ما يلي:

الإسهال الذي يستمر لأكثر من 3 أيام

حمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت (38.9 درجة مئوية)

صعوبة في الرؤية أو التحدث

أعراض الجفاف الشديد، والتي قد تشمل جفاف الفم، وعدم التبول أو عدم التبول، وصعوبة الاحتفاظ بالسوائل

البول الدموي

إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، اتصل بالطبيب أو اطلب العلاج الطبي على الفور.

ويعتمد طول الوقت الذي يستغرقه ظهور الأعراض على مصدر العدوى، ولكن يمكن أن يتراوح من 30 دقيقة إلى 8 أسابيع.

مع العلاج أو بدونه، سيتم حل معظم الحالات خلال أسبوع واحد.

أسباب التسمم الغذائي

يمكن إرجاع معظم حالات التسمم الغذائي إلى أحد الأسباب الثلاثة الرئيسية: البكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات.

ويمكن العثور على مسببات الأمراض هذه في جميع الأطعمة التي يتناولها الإنسان تقريبًا، ومع ذلك فإن الحرارة الناتجة عن الطهي عادة ما تقتل مسببات الأمراض الموجودة على الطعام قبل أن تصل إلى طبقنا، الأطعمة التي يتم تناولها نيئة هي مصادر شائعة للتسمم الغذائي لأنها لا تمر بعملية الطهي.

في بعض الأحيان، يتلامس الطعام مع الكائنات الحية الموجودة في البراز أو القيء، ويحدث هذا على الأرجح عندما يقوم الشخص المريض بإعداد الطعام ولا يغسل يديه قبل الطهي.

كثيرا ما تكون اللحوم والبيض ومنتجات الألبان ملوثة، وقد تكون المياه ملوثة أيضًا بالكائنات الحية التي تسبب المرض.

بكتيريا

البكتيريا هي السبب الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي، وتشمل الأسباب البكتيرية للتسمم الغذائي ما يلي:

الإشريكية القولونية، وخاصة الإشريكية القولونية المنتجة لسموم الشيجا (STEC)

الليستيريا المستوحدة

السالمونيلا

كامبيلوباكتر

كلوستريديوم البوتولينوم

المكورات العنقودية الذهبية

الشيغيلة

الضمة الحولية

السالمونيلا هي أكبر سبب بكتيري لحالات التسمم الغذائي، ويمكن إرجاع ما يقدر بنحو 1,350,000 حالة تسمم غذائي، بما في ذلك 26,500 حالة دخول إلى المستشفى، إلى عدوى السالمونيلا كل عام.

الطفيليات

التسمم الغذائي الناجم عن الطفيليات ليس شائعا مثل التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا، ولكن الطفيليات التي تنتشر عن طريق الطعام لا تزال خطيرة للغاية. يشملوا:

التوكسوبلازما

الجيارديا لامبليا

الديدان الشريطية المختلفة، مثل:

تينيا ساجيناتا (الدودة الشريطية البقرية)

الشريطية الوحيدة (الدودة الشريطية لحم الخنزير)

Diphyllobothrium latum (الدودة الشريطية السمكية)

الكريبتوسبوريديوم

إسكاريس لومبريكويدس، وهو نوع من الدودة المستديرة

المثقوبة (الديدان المسطحة)، مثل Opisthorchiidae (المثقوبة الكبدية) وParagonimus (المثقوبة الرئوية)

الديدان الدبوسية، أو داء الستيريات

الشعرينة

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يعد داء المقوسات سببًا رئيسيًا للوفاة بسبب التسمم الغذائي، وتم العثور على التوكسوبلازما أيضًا في صناديق فضلات القطط.

ويمكن أن تعيش الطفيليات في الجهاز الهضمي ولا يتم اكتشافها لسنوات، ويتعرض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والحوامل لخطر الآثار الجانبية الأكثر خطورة إذا استقرت بعض الطفيليات في أمعائهم.

التسمم الغذائي، فيتو

الفيروسات

يمكن أن يحدث التسمم الغذائي أيضًا بسبب فيروس، مثل:

نوروفيروس، والذي يُعرف أحيانًا باسم فيروس نورووك

فيروس الروتا

فيروس نجمي

فيروس سابوفيروس

فيروس التهاب الكبد أ

يمكن أيضًا أن ينتقل الفيروس المسبب لحالة التهاب الكبد الوبائي (أ) عن طريق الطعام.