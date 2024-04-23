قبل شم النسيم، الصحة تحذر من أعراض التسمم الغذائي

أيام قليلة ويبدأ موسم شم النسيم ويزيد فيه الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة وتزيد معه حوادث التسمم.

أعراض التسمم الغذائي



وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التسمم الغذائي الواجب معرفتها لكي يتم الذهاب فورا إلى أقرب مستشفى أو طبيب عند ظهور هذه الأعراض منها:

١- ألم في البطن

٢- حمى

٣- قيء

٤- إسهال

أرقام التواصل في حالة حدوث طوارئ لحالات التسمم

وخصصت وزارة الصحة أرقام التواصل في حالة حدوث طوارئ لحالات التسمم: ١٣٧ - ١٦٤٧٤.

ووجهت وزارة الصحة نصائح مهمة بشأن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة التسمم الغذائي وتشمل:

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١- تناول كميات من الماء والسوائل لتعويض الجـفاف

٢- الاتصال بالإسعـاف للنقل السريع لأقرب مستشفى

٣- عدم محاولة دفع المصاب للقيء ولكن يجب الاستعداد لإمالته جانبا إذا تقيأ مع الحذر

٤- البدء في الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.

٥- وضع المصاب في الوضع نصف جالس مع أخذ عينة من قيء وإسهال المصاب إن أمكن

٦- فتح وتأمين المـمر الهوائي في حالة فقد المصاب وعيه.

أعياد شم النسيم

وتضع وزارة الصحة والسكان، خطة سنوية للتأمين الطبي لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة في عيد شم النسيم.

وأكدت وزارة الصحة توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة بدء تنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية تزامنا مع قرب عيد شم النسيم.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحملات تستهدف فحص الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شراء الفسيخ والرنجة

ووجهت وزارة الصحة نصائح المواطنين عند شراء الأسماك المملحة تجنبا للإصابة بالتسمم منها:

١- الحذر عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة



٢- التأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية.

٤-عدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال



٥- تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.