أعراض التسمم الغذائي وأسبابه وطرق العلاج السريعة

أعراض التسمم الغذائي، مع قدوم فصل الصيف، تتزايد معدلات الإصابة بالتسمم الغذائي، نتيجة انتشار الجراثيم، ومع الارتفاع الشديد في الحرارة تفسد الأطعمة سريعا، ويمكن اكتشاف التسمم الغذائي من خلال الأعراض، وتتنوع أعراض التسمم الغذائي



أعراض التسمم الغذائي

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، إلى أن أعراض التسمم الغذائي، تتنوع وتختلف شدتها من شخص لآخر، وتشمل بعض الأعراض الشائعة، ما يلي:

الغثيان: شعور بالغثيان والرغبة في القيء.

التقيؤ: طرد محتويات المعدة من الفم.

الإسهال: براز رخو أو مائي متكرر.

آلام وتشنجات في البطن: تقلصات أو مغص في المعدة.

ارتفاع درجة الحرارة: الشعور بالحرارة أو الحمى.

فقدان الشهية: فقدان الرغبة في تناول الطعام.

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أعراض أخرى:

الإمساك: صعوبة في التبرز.

انتفاخ البطن: شعور بالامتلاء أو الانتفاخ في المعدة.

الصداع: ألم في الرأس.

الإرهاق: الشعور بالتعب أو الضعف.

جفاف الفم: قلة اللعاب.

الدوخة: الشعور بالدوران أو عدم الثبات.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، أنه يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

الإسهال أو القيء الشديد: مما قد يؤدي إلى الجفاف.

وجود دم في البراز أو القيء: قد يشير إلى عدوى بكتيرية خطيرة.

الحمى الشديدة (أكثر من 38 درجة مئوية): قد تشير إلى عدوى بكتيرية.

ألم شديد في البطن: قد يشير إلى التهاب الزائدة الدودية أو حالة طبية أخرى خطيرة.

عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل: قد يؤدي إلى الجفاف.

الدوخة أو الإغماء: قد تشير إلى الجفاف أو انخفاض مستوى السكر في الدم.

وجود أعراض عصبية: مثل الخدر أو الوخز.

أسباب التسمم الغذائي:

ينتج التسمم الغذائي بشكل أساسي عن تناول طعام ملوث بالكائنات الحية الدقيقة الضارة، مثل:

البكتيريا: مثل بكتيريا السالمونيلا، بكتيريا العطيفة، بكتيريا المطثية الوشيقية، بكتيريا الشيغيلا، بكتيريا الإشريكية القولونية، بكتيريا الليستيريا.

الفيروسات: مثل فيروس نوروفيروس، فيروس روتا.

الطفيليات: مثل ديدان الشريط، ديدان الهلمنث.

السموم: مثل السموم التي تنتجها بعض أنواع البكتيريا.

وتشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ما يلي:

عدم غسل اليدين بشكل كافٍ: خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

إعداد الطعام بطريقة غير آمنة: مثل عدم طهي الطعام بشكل كافٍ، أو ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة من الزمن، أو تلوث الطعام ببقايا طعام ملوث.

تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيدًا: مثل اللحوم والدواجن والبيض والمنتجات البحرية.

تناول الأطعمة المبردة بشكل غير سليم: مثل الحليب ومنتجات الألبان والعصائر.

تناول الطعام من مصادر غير موثوقة: مثل الباعة المتجولين أو المطاعم غير النظيفة.

كما أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي من غيرهم، مثل:

الأطفال الصغار: بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.

كبار السن: بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.

الحوامل: بسبب التغيرات في جهاز المناعة لديهن.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة: مثل مرضى السرطان أو مرضى الإيدز.

نصائح لعلاج التسمم الغذائي في المنزل:

اشرب الكثير من السوائل: للمساعدة في منع الجفاف.

تناول أطعمة خفيفة: مثل الموز والأرز والخبز المحمص.

احصل على قسط كاف من الراحة: للسماح لجسمك بالتعافي.

تناول أدوية بدون وصفة طبية: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين لتخفيف الألم والحمى.

التسمم الغذائي

الوقاية من التسمم الغذائي:

اغسل يديك جيدًا: خاصة قبل وبعد تحضير الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد تغيير الحفاضات.

طهي الطعام جيدًا: خاصة اللحوم والدواجن والبيض.

لا تتناول الطعام الفاسد: تأكد من أن تاريخ صلاحية الطعام ساري المفعول، وتجنب تناول الطعام ذي الرائحة أو المذاق الكريه.

تجنب الاتصال بالمرضى: تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالتسمم الغذائي.