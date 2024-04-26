أعراض ومضاعفات مرض ويلسون، ومتى يحتاج المريض إلى زراعة كبد؟

مرض ويلسون المعروف أيضًا باسم التنكس الكبدي العدسي وهو اضطراب وراثي نادر يسبب التسمم بالنحاس في الجسم.

ويؤثر مرض ويلسون على حوالي 1 من كل 30.000 شخص في جميع أنحاء العالم وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

مرض ويلسون، فيتو

في الجسم السليم، يقوم الكبد بتصفية النحاس الزائد ويطلقه عن طريق البول أما في مرض ويلسون لا يستطيع الكبد إزالة النحاس الزائد بشكل صحيح، ثم يتراكم النحاس الزائد في أعضاء مثل الدماغ والكبد والعينين.

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يعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية لوقف تطور مرض ويلسون، وقد يشمل العلاج تناول الأدوية أو إجراء عملية زرع كبد، ويمكن أن يؤدي تأخير العلاج أو عدم تلقيه إلى فشل الكبد أو تلف الدماغ أو غيرها من الحالات التي تهدد الحياة

أعراض مرض ويلسون

تختلف علامات وأعراض مرض ويلسون بشكل كبير اعتمادًا على العضو المصاب، ويمكن الخلط بينها وبين أمراض أو حالات أخرى، لا يمكن اكتشاف مرض ويلسون إلا عن طريق الطبيب ومن خلال الاختبارات التشخيصية.

قد تشير الأعراض التالية إلى تراكم النحاس في الكبد:

ضعف

الشعور بالتعب

فقدان الوزن

غثيان

القيء

فقدان الشهية

الشعور بالحكة

اليرقان، أو اصفرار الجلد

الوذمة، أو تورم الساقين والبطن

ألم أو انتفاخ في البطن

الأورام الوعائية العنكبوتية، أو الأوعية الدموية المرئية التي تشبه الفروع على الجلد

تشنجات العضلات

العديد من هذه الأعراض، مثل اليرقان والوذمة هي نفسها بالنسبة لحالات أخرى مثل فشل الكبد والكلى، ويقوم الطبيب بإجراء اختبارات متعددة قبل تأكيد تشخيص مرض ويلسون.

وتراكم النحاس في الدماغ يمكن أن يسبب أعراض عصبية، مثل:

ضعف الذاكرة أو الكلام أو الرؤية

المشي غير الطبيعي

الصداع النصفي

سيلان اللعاب

أرق

الحماقة باليدين

تغييرات الشخصية

تغيرات في المزاج

اكتئاب

مشاكل في المدرسة

وفي المراحل المتقدمة، قد تشمل هذه الأعراض تشنجات عضلية ونوبات وألم في العضلات أثناء الحركة.

يقوم الطبيب أيضًا بالتحقق من وجود حلقات Kayser-Fleischer (K-F) وإعتام عدسة العين، وحلقات K-F عبارة عن تغيرات غير طبيعية في اللون البني الذهبي في العين ناتجة عن رواسب النحاس الزائد، وتظهر حلقات K-F في حوالي 97 بالمائة من الأشخاص المصابين بمرض ويلسون.

تظهر إعتام عدسة العين لدى 1 من كل 5 أشخاص مصابين بمرض ويلسون.

أعراض أخرى لمرض ويلسون

تراكم النحاس في الأعضاء الأخرى يمكن أن يسبب:

تلون مزرق في الأظافر

حصى الكلى

هشاشة العظام المبكرة، أو نقص كثافة العظام

التهاب المفاصل

اضطرابات الحيض

ضغط دم منخفض

اسباب ومن هو المعرض لخطر الإصابة بمرض ويلسون؟

تسبب طفرة في جين ATP7B، الذي يرمز لنقل النحاس، مرض ويلسون ويجب أن يرث المريض الجين من كلا الوالدين حتى تصاب بمرض ويلسون، وقد يعني هذا أن أحد الوالدين مصاب بالحالة أو يحمل الجين.

علاج مرض ويلسون

مرض ويلسون، فيتو

يعتمد العلاج الناجح لمرض ويلسون على التوقيت أكثر من العلاج، فغالبًا ما يتم العلاج على ثلاث مراحل ويجب أن يستمر مدى الحياة، وإذا توقف الشخص عن تناول الأدوية يمكن للنحاس أن يتراكم مرة أخرى.

المرحلة الأولى

العلاج الأول هو إزالة النحاس الزائد من الجسم من خلال العلاج بالاستخلاب، وتقوم هذه الأدوية بإزالة النحاس الزائد من الاعضاء وإطلاقه في مجرى الدم، وتقوم الكلية بعد ذلك بتصفية النحاس في البول.

المرحلة الثانية

الهدف من المرحلة الثانية هو الحفاظ على مستويات طبيعية من النحاس بعد إزالته، ويصف الطبيب الزنك أو رباعي الثيومولبدات إذا كان المريض قد انتهي من العلاج الأول أو لم تظهر عليه أي أعراض ولكنه مصاب بمرض ويلسون.

الزنك الذي يؤخذ عن طريق الفم على شكل أملاح أو خلات (جالزين) يمنع الجسم من امتصاص النحاس من الأطعمة، وقد يعاني من اضطراب طفيف في المعدة نتيجة تناول الزنك، وقد يرغب الأطفال المصابون بمرض ويلسون ولكن ليس لديهم أعراض في تناول الزنك لمنع تفاقم الحالة أو إبطاء تقدمها.

المرحلة الثالثة

بعد أن تتحسن الأعراض وتصبح مستويات النحاس لدي المريض طبيعية، سيحتاج إلى التركيز على العلاج طويل الأمد، ويتضمن ذلك استمرار العلاج بالزنك أو الاستخلاب ومراقبة مستويات النحاس لديه بانتظام.

ويمكن أيضًا إدارة مستويات النحاس لدي المريض عن طريق تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية، مثل:

الفاكهة المجففة

الكبد

الفطر

المكسرات

المحار

شوكولاتة

الفيتامينات المتعددة

وقد يرغب المريض في التحقق من مستويات المياه في المنزل أيضًا، فقد يكون هناك نحاس إضافي في الماء إذا كان المنزل يحتوي على أنابيب نحاسية.

ويمكن أن تستغرق الأدوية ما بين أربعة إلى ستة أشهر لتعمل لدى الشخص الذي يعاني من الأعراض، وإذا لم يستجب الشخص لهذه العلاجات فقد يحتاج إلى عملية زرع كبد.