أخبار الفن، مها الصغير تثير الجدل بأنباء طلاقها من السقا، وتصالح بريتني سبيرز مع والدها وانتهاء معاركهم القضائية

امتلأت الساحة الفنية، اليوم السبت 27 إبريل 2024، العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة سابقة من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه على قناة "CBC"، لم يكن مقصودًا به شخصا معينا، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان الكبير أحمد السقا.

وطالبت الإعلامية مها الصغير، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، صفحات السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات والفيديوهات لصنع الترند بمراعاة الحياة الشخصية للأفراد، قائلة:" بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية"، لافتة إلى أنها تفاجأت بالأخبار غير الصحيحة التي تحدثت عن علاقتها بزوجها بالفنان الكبير أحمد السقا.

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تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطا إبداعيا مكثفا خلال شهر مايو المقبل، حيث تستمر الفعاليات المتنوعة للموسم الفني 2023-2024 على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



كرم مهرجان مالمو للسينما العربية صُناع عدد من الأفلام المشاركة في مسابقاته الرسمية بدورته الرابعة عشرة، والمُقامة في الفترة بين ما بين 22 – 28 أبريل الجاري.. اقتنصت النسخة المعاصرة من الفيلم المصري “أنف وثلاث عيون ” للمخرج أمير رمسيس بجائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور.

الحفل الثاني لـ 100 سنة غنا يُقام الأحد 28 من شهر إبريل الجاري، وتبدأ فقرات الحفل فى الثامنة مساءً، وسيكون المطرب مصطفى قمر، والمطربة نادية مصطفى ضيوف الحفل الثاني لــ على الحجار، والذي سيستعرض خلاله كلاسيكيات الراحل محمد فوزي على مسرح دار الأوبر المصرية.

وكشف الحجار عن مفاجأة بالحفل، حيث أعلن قبل قليل، المفاجأة اللي قلتلكوا عنها امبارح هي إننا تواصلنا مع نجل الموسيقار الكبير محمد فوزي ووجهنا ليه دعوة لحضور الحفل ووافق إنه يحضر هو وأحفاده.

قررت دار نشر ديوان والمحروسة لتقديم أعمال أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ على طريقة جديدة، محاكية القصص المصور فى قالب سرد على طريقة الكوميكس..

ووقعت التجربة الأولى لتحويل أعمال أعمال نجيب محفوظ إلى إصدارات كوميكس مصورة على روايته الشهيرة “اللص والكلاب”.. ونشرت الدار مجموعة صور من اللإصدار الجديد وأرفقته بتعليق: مثلما أوحت أعمال نجيب محفوظ لصناع السينما وفنانيها تقديم أفلام رائعة، فإن نفس هذه الأعمال قد أوحت لنا «مشروع نجيب محفوظ المصوَّر»

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم السبت، نقلت على إثرها للمستشفى.

وأجرت نجوى فؤاد عددا من الفحوصات الطبية العاجلة للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ارتفاع ضغط الدم، وذلك قبل أن تغادر المستشفى للخضوع للراحة في منزلها .

كشف موقع TMZ، في تقرير جديد له عن قيام المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتسوية نزاعها القضائي مع والدها، الذي استمر سنوات في المحكمة..وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز، قامت بتسوية قضيتها مع والدها، بعد فشلها في الحصول علي حكم لصالحها، والحكم بتكليفها، بدفع جميع الفواتير القانونية لوالدها جيمي والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن بريتني غاضبة، مما آلت إليه الأمور في القضية، خاصة أن محاميها، أكدوا لها في بداية الأمر، أن لديها قضية قوية، ولكنها في النهاية تدفع الفواتير القانونية لها ولجيمي.

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