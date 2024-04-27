السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علي الحجار يكشف مفاجأة حفله الثاني من 100 سنة غنا

على الحجار.فيتو
على الحجار.فيتو

أعلنت الشركة المنظمة للحفل الثاني لــ  100 سنة غنا، والذي يقوده الفنان الكبير على الحجار، فئات  تذاكر الحفل بمختلف فئاته الأربعة.

 

وكشف الحجار عن مفاجأة بالحفل، حيث أعلن قبل قليل، المفاجأة اللي قلتلكوا عنها امبارح هي إننا تواصلنا مع نجل الموسيقار الكبير محمد فوزي ووجهنا ليه دعوة لحضور الحفل ووافق إنه يحضر هو وأحفاده.

 

والحفل الثاني لـ 100 سنة غنا يُقام الأحد  28 من شهر إبريل الجاري، وتبدأ فقرات الحفل فى الثامنة مساءً، وسيكون المطرب مصطفى قمر، والمطربة نادية مصطفى ضيوف الحفل الثاني لــ على الحجار، والذي سيستعرض خلاله كلاسيكيات الراحل محمد فوزي على مسرح دار الأوبر المصرية.

Advertisements

 

كذلك سيشارك عدد من مطربي الأوبرا من الشباب وهم؛ سهيلة بهجت، شيماء يسري، وسمير عزمي.. وتأتي فئات التذاكر كالتالي: الأولى 1700، الثانية 1500، الثالثة 1000، والرابعة 750 جنيها. 

مشروع 100 سنة غنا 

و100 سنة غنا، هو المشروع الذي يعمل عليه النجم علي الحجار منذ عام 2002، والذى يؤرخ لـ 100 عام من الغناء فى مصر، أيضا يهدف إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية. 

وكشف الحجار أن مشروع 100 سنة غنا يبدأ منذ عصر الملحن محمد عثمان متخذا ما بعده من فنانين خلال 100 عام تالية.

 

والفنان والملحن محمد عثمان هو من أوائل الفنانين الذين وضعوا أسس الموسيقى العربية التى ميزت عصر النهضة منذ القرن الـ19، وبفضل ألحانه تشكلت اتجاهات التلحين فى الموسيقى فيما بعد، وبسبب نبوغه الموسيقى الذى سبق عصره بكثير وما قدمه للموسيقى العربية أطلق عليه لقب " أبو الموسيقى المصرية ". 

 

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

100 سنة غنا الفنان الكبير علي الحجار المطربة نادية مصطفى المطرب مصطفى قمر الملحن محمد عثمان نادية مصطفى مشروع 100 سنة غنا محمد فوزي مصطفى قمر

مواد متعلقة

علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا بالأوبرا

4 فئات لأسعار تذاكر حفل 100 سنة غنا الثاني لــ على الحجار

ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

شقيقة طفل شبرا: قاتل أخي استدرجه وأغراه بالأموال

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

أبو تريكة يلوم محمد صلاح في واقعة كلوب: لازم تحترم مدربك

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

ما هي البروج ومن هما الشاهد والمشهود، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية