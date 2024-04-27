أول تعليق من مها الصغير على شائعة انفصالها عن أحمد السقا

أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة سابقة من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه على قناة "CBC"، لم يكن مقصودًا به شخص معين، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان الكبير أحمد السقا.

وطالبت الإعلامية مها الصغير، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، صفحات السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات والفيديوهات لصنع الترند بمراعاة الحياة الشخصية للأفراد، قائلة:" بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية"، لافتة إلى أنها تفاجأت بالأخبار غير الصحيحة التي تحدثت عن علاقتها بزوجها بالفنان الكبير أحمد السقا.

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شائعة طلاق مها الصغير وأحمد السقا

وكانت الإعلامية مها الصغير، قد تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت عدد من الصفحات والمواقع شائعة طلاقها من النجم أحمد السقا، بسبب حديثها عن ظاهرة الطلاق خلال حلقة البرنامج.

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