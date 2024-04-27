فيلم مصري يقتنص جائزة الجمهور، قائمة جوائز مهرجان مالمو بالسويد

كرم مهرجان مالمو للسينما العربية صُناع عدد من الأفلام المشاركة في مسابقاته الرسمية بدورته الرابعة عشرة، والمُقامة في الفترة بين ما بين 22 – 28 أبريل الجاري.

وجاءت التكريمات على النحو التالي:

فاز الممثل الفلسطيني صالح بكري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “ الأستاذ”.

اقتنصت النسخة المعاصرة من الفيلم المصري “أنف وثلاث عيون ” للمخرج أمير رمسيس بجائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور.

فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة منى حوا عن دورها في فيلم “إن شاء الله ولد”

وحصدت جائزة أفضل مخرج المخرجة كوثر بن هنية عن فيلم “بنات ألفة” الذي تترأس بطولته النجمة هند صبري.

وحصد الفيلم الفلسطيني باي باي طبريا جائزة أفضل فيلم غير روائي.

كما وجهت إدارة المهرجان جائزة خاصة للفنان محمد الدوخى لدوره في "الساعي الليلي"

و حصلت سيران رياك جائزة لدورها في فيلم السودان “وداعا جوليا”.. وهو العمل الذي اقتنص أيضا جائزة أفضل سيناريو.

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حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

وكان قد حرص عدد من النجوم والنقاد على حضور حفل الافتتاح كـ النجمة بشرى والنجمة شيري عادل، النجم أحمد وفيق، والناقد طارق لطفي على الحضور لريد كاربت الدورة الـ 14، والمشاركة بفعاليات تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، و الملحن محمد هباش، وكذلك المصمم ماهر مرزوق.

ويضم البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلمًا (12 فيلما طويلا و14 فيلما قصيرا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دول أجنبية من بينها "المراهقون، ووراء الجبل، ومندوب الليل، وأنف وثلاث عيون، وكذب أبيض، وبنات ألفة، وتحت سماء دمشق".

فيما تشمل المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 14 فيلمًا، من بينها "عيسى وتريق، وقارئ البريد، والمقاتل، وأنا يا بحر منك، وعقبالك يا قلبي، وترانزيت".

وعلق المستشار الإداري والفني لمهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي على تلك الاختيارات قائلًا: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن المهرجان كعادته من استقطاب أفضل وأحدث إنتاجات السينما العربية، لأفلامٍ لم يشاهدها الجمهور السويدي بشكلٍ عام وجمهور مالمو ومقاطعة سكونة بشكلٍ خاص، ونأمل أن تنال إعجاب جمهور مدينة مالمو المتنوع والذي يعكس نسيج المدينة”.

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كما تمتاز معظم الاختيارات بالإنتاج المشترك من عدة دول، من بينها السويد وعبر بوابة أيام صناعة السينما في مهرجان مالمو.

وسبق وأن أعلن المهرجان بأنه سوف يفتتح دورته الحالية بالفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، الحاصل على منحة تطوير من أيام الصناعة في مهرجان مالمو للسينما العربية.