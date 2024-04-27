ما بين بوست الطلاق ورد أحمد السقا، ما لا تعرفه عن مها الصغير

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير أنباء تزعم انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، الأمر الذي الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، حيث إنه لم يخرج “السقا” أو “مها” لتأكيد الخبر أو نفيه.

أنباء انفصال أحمد السقا عن زوجته

وكتبت مها الصغير على حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: “هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هيضيع وما حدش ها يشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة”.

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و أضافت مها: "شوفي سعادتك فين وروحي لها عمرك هيضيع ع الفاضي".

رد أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته

وبعد انتشار الشائعة كالنار في الهشيم خرج الفنان أحمد السقا ليرد بشكل قاطع على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير حيث قال لـ"العربية نت" إن الخبر لا أساس له من الصحة، وحياته الأسرية مستقرة، ويقضي حاليًّا وقتًا طويلًا مع زوجته وأبنائه بعد انتهاء موسم دراما رمضان، الذي كان يشارك فيه بمسلسل العتاولة.

وأضاف السقا أنه لا يعلم الهدف وراء تلك الشائعة خاصة في ذلك التوقيت، الذي يشهد نجاح مسلسل العتاولة، واقتراب طرح فيلم السرب الذي هو من بطولته، ويعد الفيلم الأضخم إنتاجيًّا خلال الفترة الحالية.

كما أوضح السقا أنه كان لا يهتم بتلك الشائعات من قبل، إلا أن الأمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ولا بد من اتخاذ إجراء قانوني ضد من يروج لشائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير بين الحين والآخر.

مها الصغير هي إعلامية ومذيعة قدمت العديد من البرامج التي حققت نجاحًا كبيرًا ومن أبرزهم the show time وشاركت في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا وهي من مواليد القاهرة 1980 ووالدها هو مصفف الشعر الشهير محمد الصغير الذي نال شهرة كبيرة في الوسط الفني وخارجه.

زواج مها الصغير وأحمد السقا

وتزوجت مها الصغير والفنان أحمد السقا عام 1999 ولديهم ثلاثة أبناء ياسين وحمزة ونادية.

وكانت مها الصغير قالت في وقت سابق أنها تطلقت من أحمد السقا مرتين في وقت سابق بسبب الخلافات، حيث أكدت ذلك في لقاء سابق لها.

وكانت مها الصغير صديقة شقيقة أحمد السقا وبدأ التعارف بينهما خلال تحضيره لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية حيث إنها كانت تدرس هناك.