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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

نجوى فؤاد، فيتو
نجوى فؤاد، فيتو

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم السبت، نقلت على إثرها للمستشفى. 

تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد 

وأجرت نجوى فؤاد عددا من الفحوصات الطبية العاجلة للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ارتفاع ضغط الدم، وذلك قبل أن تغادر المستشفى للخضوع للراحة في منزلها  . 

نجوى فؤاد 

يشار إلى أن الفنانة نجوى فؤاد عانت خلال الفترة الماضية من آلام ظهرها لفترة طويلة ما سبب لها معاناة شديدة بسبب التهابات في العصب مع القطنية مما أخضعها لعلاج عبارة عن جلسات علاج طبيعي مكثفة لفترات طويلة. 

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