بعد فواتير قانونية وصلت لـ 2 مليون دولار، بريتني سبيرز تسوي قضيتها مع والدها

بريتني سبيرز ، كشف موقع TMZ، في تقرير جديد له عن قيام المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتسوية نزاعها القضائي مع والدها، الذي استمر سنوات في المحكمة.

بريتني سبيرز تسوي قضيتها مع والدها

وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز، قامت بتسوية قضيتها مع والدها، بعد فشلها في الحصول علي حكم لصالحها، والحكم بتكليفها، بدفع جميع الفواتير القانونية لوالدها جيمي والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن بريتني غاضبة، مما آلت إليه الأمور في القضية، خاصة أن محاميها، أكدوا لها في بداية الأمر، أن لديها قضية قوية، ولكنها في النهاية تدفع الفواتير القانونية لها ولجيمي.

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وكانت بريتني ادعت في القضية، التي رفعتها ضد والدها جيمي، أنه أساء التعامل مع الممتلكات الخاصة بهل، واستولى عليها بينما كان وصيًا عليها لمدة 13 عامًا.

فيما أوضح جيمي وفريقه بقيادة المحامي أليكس وينجارتن، أنه حصل على جميع تلك النفقات، بعد موافقة قاضي الوصاية عليها.

بريتني سبيرز تكشف عن كتابتها لأغنية جديدة

في سياق متصل، وعلى الرغم من إعلان المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، في مذكراتها The Woman In Me، أنها لا تفكر في العودة للموسيقى في الوقت الحالي، إلا أنها أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن كتابتها لأغنية جديدة.

وكتبت بريتني سبيرز، جزءا من كلمات الأغنية الجديدة، عبر حسابها على “إنستجرام”، قائلة: “لقد كتبت أغنية جديدة ! أكرهك أن تحبني ! لا داعي للقلق مع أي شخص... مجرد كونك نرجسيًا بطريقة مزعومة ومستحقة”، فيما لم توضح بريتني أي تفاصيل أخري عن الأغنية الجديدة، وهل ستصدرها في الوقت الحالي، أم ستتركها لوقت لاحق.

بريتني سبيرز في مذكراتها: لست هنا لأكون ضحية

وأكدت المغنية الأمريكية الشهيرة، في مذكراتها The Woman In Me، أنها لا تشارك قصتها، بهدف الظهور كضحية، قائلة: "لست هنا لأكون ضحية، لقد قلت ذلك على إنستجرام بعد انتهاء الوصاية.. لقد عشت مع الضحايا طوال حياتي عندما كنت طفلة، ولهذا السبب خرجت من منزلي، وعملت لمدة 20 عامًا، وبذلت قصارى جهدي... آملا في أن يكون لقصتي تأثير، وإحداث، وبعض التغييرات في النظام الفاسد".

بريتني سبيرز تكشف سبب موافقتها على الوصاية عليها

وكشف بريتني سبيرز في مذكراتها الجديدة The Woman In Me، عن سبب موافقتها على الوصاية عليها، والتي انتهت بالسيطرة على حياتها لما يقرب من 14 عامًا.

وأكدت بريتني سبيرز في مذكراتها، أن سبب موافقتها الوحيد، علي تولي والدها الوصاية عليها، هو رغبتها في الاجتماع مع أبنائها، حيث كانت محرومة منهم، قائلة: “لقد فعلت ذلك من أجل أطفالي... ولأنني لعبت وفقًا للقواعد، فقد تم لم شملي مع أولادي”.

ولدي بريتني سبيرز ولدين من زوجها السابق كيفين فيديرلين، وهما شون فيدرلاين، وجايدن جيمس فيدرلاين، ويعيشان مع والدهم في الوقت الحالي.

بريتني سبيرز: اعتقدت أن عائلتي كانت تحاول قتلي

وكشفت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، في مذكراتها، إنها اعتقدت أن عائلتها كانت تحاول قتلها أثناء فترة الوصاية عليها، قائلة: "سيبدو هذا جنونًا، لكنني سأقولها مرة أخرى لأنها الحقيقة: اعتقدت أنهم سيحاولون قتلي... خطر في ذهني أنهم كانوا في زيارة فقط، لإنهاء ما بدأوه منذ بضعة أعوام.. وهو قتلي حقًا”.