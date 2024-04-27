الأوبرا تحتفل بالربيع وعيد العمال على مختلف المسارح خلال مايو

تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطا إبداعيا مكثفا خلال شهر مايو المقبل، حيث تستمر الفعاليات المتنوعة للموسم الفني 2023-2024 على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

احتفالات الأوبرا بالربيع وعيد العمال

فعلى المسرح الكبير تحتفل الأوبرا بعيد العمال الذى يحييه الواعدون من طلاب مركز تنمية المواهب الاربعاء الاول مايو، الى جانب احتفالية عيد الربيع التى تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الخميس 2 مايو بمشاركة المطربة مروة ناجي مع نجوم الموسيقى العربية ياسر سعيد، محمد الخولي، امير الرفاعي، ولاء طلبة وتضم نخبة من اعمال بليغ حمدي ووردة.

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كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة 4 ليالي لباليه "الجمال النائم" أيام الخميس والجمعة والأحد والإثنين 9، 10، 12،13 مايو.

فيما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا مساء السبت 11 مايو وأمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسي الجمعة 17 مايو إضافة إلى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 24 مايو، كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة أوبرا "كارمن" يومي الخميس والجمعة 30 و31 مايو.

فعاليات المسرح الصغير

أما المسرح الصغير يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقي الحجرة لكل من شريف صلاح الدين الخميس 2 مايو، ودعاء صابر الاثنين 20 مايو، وريهام فايد الخميس 30 مايو، وسوزان صابر الجمعة 31 مايو.

إلى جانب ريسيتالات لكل من غادة شاكر "بيانو" الجمعة 3 مايو، ياسر الصيرفي وأمير عوض "فيولينة وبيانو" الجمعة 10 مايو، حسام شحاتة "فيولينة وهارب" الجمعة 17 مايو ، كريم جوهر "بيانو" الأحد 19 مايو، أماني غنيم "فلوت وتشيللو وهارب" الجمعة 24 مايو.

وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلًا لمدحت عبد السلام الخميس 9 مايو، وجولة مع الهارب "لمجموعات الأوبرا للموسيقى" منى واصف الخميس 16 مايو، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقى الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الأحد 26 مايو.

وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزنى للأطفال الإثنين 6 مايو، واحتفال بعيد العمال الإثنين 13 مايو.

كما تتواصل فعاليات النشاط الفكري والثقافي بندوة ثقافية يوم الأربعاء 8 مايو "اليوم العالمي لحرية الصحافة" وصالون ثقافي الأربعاء 15 مايو "الأدب وقضايا المجتمع" وعرض لنادي السينما الأربعاء 29 مايو.

المسرح المكشوف

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة الحرملك بقيادة مروة عمرو عبد المنعم الجمعة 10 مايو عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية الجمعة 31 مايو، هذا إلى جانب حفل افتتاح الأسبوع الثقافي الكوري السبت 18 مايو ويقام الختام الجمعة 24 مايو.

مسرح الجمهورية

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة تشمل اوركسترا ايزيس بقيادة خالد صالح الخميس 2 مايو، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 10 مايو، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة يضمان مختارات من الأعمال الغنائية الفرنسية والألمانية يومي الخميس والجمعة 16، 17 مايو، حفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدي الأحد 26 مايو وحفل للفرقة القومية العربية للموسيقى الخميس 30 مايو.

مسرح معهد الموسيقى العربية

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلين يومي الجمعة 3 مايو و24 مايو، كما تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلين يومي الأحد 5 مايو و19 مايو، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الجمعة 31 مايو، وتستمر فعاليات النشاط الثقافى والفكرى من خلال 5 صالونات ثقافية تقام أيام الأربعاء الأول من مايو، الثلاثاء 7 مايو، السبت 18 مايو، الثلاثاء 21 مايو والخميس 30 مايو.

أوبرا الإسكندرية

ويستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" مجموعة من السهرات المميزة هي احتفالية عيد الربيع للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي السبت 4 مايو، فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الخميس 9 مايو، اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 31 مايو.

كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين الأول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو والثاني يحييه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو، إلى جانب صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين 13 مايو "امكنة ملهمة"، امسية لنادي السينما الجمعة 24 مايو.

أوبرا دمنهور

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الجمعة 10 مايو، مجموعة موسيقي عربية الخميس 16 مايو، نادي فنون الأوبرا الإثنين 27 مايو ولقاء مع نادي السينما الخميس 30 مايو.