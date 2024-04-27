السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر اليوم: المترو يدفع بقطارات إضافية للتعامل مع الزحام.. وحقيقة إصابة مكتشفي مقبرة توت عنخ آمون بلعنة الفراعنة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

 

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

 

حالة الطقس غدا الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا الاحد، متوقعة أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

 

وزير التعليم يشدد على مواصلة إجراءات التفتيش قبل دخول الامتحانات

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عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.

 

الأرصاد تحذر من سيطرة السحب الرعدية على خليج العقبة وجنوب سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من متابعة آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية السحب الرعدية الآن على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

 

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

البطيخ المسرطن، كشفت الدكتورة أمل العوضي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، حقيقة البطيخ المسرطن المنتشر في الأسواق.

 

زاهي حواس يكشف حقيقة إصابة مكتشفي مقبرة توت عنخ آمون بلعنة الفراعنة

زاهي حواس، قال الدكتور زاهي حواس عالم الاَثار: "كل ما ذكر وتردد عن لعنة الفراعنة مجرد وهم ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع".

 

حملات مكبرة من حماية المستهلك لمراقبة أسعار السلع والخبز السياحي

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور، لمُتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية ومدى التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة طبقا لهذا التوجيه.

 

قطاع المعاهد الأزهرية ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدًا

تنطلق غدًا الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المعاهد الأزهرية، وذلك بعد تعديل الجدول من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

 

المترو يدفع بقطارات إضافية للتعامل مع الزحام ببعض المحطات

انتظمت   حركة مترو الأنفاق بشكل كامل على الخط الأول المرج - حلوان بعد تأخر بعض القطارات،  الأمر الذى أدى لحدوث تكدس وزحام وارتفاع أعداد الركاب بعدد من المحطات على الخط الاول للمترو.

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الزمالك يخسر لقب البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

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