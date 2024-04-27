الزمالك يخسر لقب البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة 25-30 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قد تأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد فوزه على سكيكدة الجزائري، بنتيجة 30 - 26.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسئولًا للمهمات.

الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، المقامة حاليا في الجزائر.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي بنتيجة (21-25).

وتأهل الأهلي، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على بلدية ميلة الجزائري بنتيجة (40-19)، في الدور ربع النهائي.

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وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.