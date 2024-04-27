السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

المترو يدفع بقطارات إضافية للتعامل مع الزحام ببعض المحطات

مترو،فيتو
مترو،فيتو

انتظمت   حركة مترو الأنفاق بشكل كامل على الخط الأول المرج - حلوان بعد تأخر بعض القطارات،  الأمر الذى أدى لحدوث تكدس وزحام وارتفاع أعداد الركاب بعدد من المحطات على الخط الاول للمترو. 

وقامت إدارة مترو الأنفاق بإعادة الحركة لطبيعتها والدفع بقطارات إضافية، وتمكنت فرق الطوارئ من التعامل مع الموقف وإنهاء حالة التكدس. 

تعطل مترو الأنفاق

من ناحية أخرى شدد المهندس على فضالى العضو المنتدب لشركة المترو على أهمية العمل على وضع آليات لسرعة التعامل مع أى عطل وسرعة معالجته حتى لا يؤثر بالسلب على تشغيل المترو.  

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وكانت شركة المترو اعتذرت للركاب الذين تعرضت قطاراتهم لبعض التأخيرات نتيجة العطل الفني الذي شهدته بعض محطات الخط الأول. 

 

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وأرسلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فريقا من مهندسى الشركة لموقع عطل الخط الأول لسرعة إصلاح العطل.

وأعلن مصدر بالشركة  المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث بعض التكدسات نتيجة تاخير بعض القطارات بالخط 

وختاما ناشد المترو جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg
وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق 

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