زاهي حواس يكشف حقيقة إصابة مكتشفي مقبرة توت عنخ اَمون بلعنة الفراعنة

زاهي حواس، قال الدكتور زاهي حواس عالم الاَثار:"كل ما ذكر وتردد عن لعنة الفراعنة مجرد وهم ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع".



مقبرة توت عنخ اَمون

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"مفيش واحد من اللي اكتشف مقبرة توت عنخ اَمون مات بلعنة الفراعنة بل بالعكس ماتوا فوق سن الـ 80".



اكتشاف المقابر الأثرية

ولفت:"عند الكشف على مقبرة أثرية نتقي شر أي جرثومة نتيجة تحلل الهياكل العظيمة من خلال تركها لفترة بعد فتحها وارتداء القفازات والكمامات".

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عصر الهكسوس

في وقت سابق، رد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الاَثار الأسبق، على الهجوم الذي تعرض له من وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي وصفته بالكاره لإسرائيل.

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": الإعلام الإسرائيلي مغرض ويحاولون بشتى الطرق زعم أن اليهود عصر الهكسوس في مصر القديمة، وكان هناك عالم اآثار نمساوي يهودي صرح له للعمل بالاآثار لمدة 30 سنة في مصر وبعدما تم كشفه طرد من مصر، لأنه كان يحاول نسب كل ما يتم اكتشافه لليهود.

حقيقة فرعون موسى

وأضاف:"لم أصرح بأي تصريحات ضد الكتب السماوية، وبصفتي عالم اَثار أؤكد أنه لا يوجد دليل على وجود فرعون موسى، ولا يوجد دليل على وجود اليهود في مصر القديمة في عصر الآثار، رغم أن هناك لوحة موجودة في المتحف المصري يطلق عليها لوحة النصر أو بني إسرائيل، وسميت هذه اللوحة ببني إسرائيل لأن عالم الآثار ترجم كلمة على أنها إسرائيل وكل علماء اللغة في العصر الحديث قالوا إنها ليست كلمة إسرائيل على الإطلاق".