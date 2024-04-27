حملات مكبرة من حماية المستهلك لمراقبة أسعار السلع والخبز السياحي

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور، لمُتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية ومدى التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة طبقا لهذا التوجيه.

حملات رقابية لمتابعة خفض الأسعار

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا وإحالة المخالفين للنيابة العامة، لمخالفتهم التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 وجاءت المخالفات على النحو الآتي:

عدم الإعلان عن الأسعار.

التلاعب في أوزان الخبز وعدم الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة في التوجيه.

البيع بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

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تخفيض الأسعار بنحو 30 %

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن هذه الحملات هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، وبضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاض لتصل إلى حوالي ٣٠ % وأن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في مراقبة الأسواق.

وأكد أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وأشار رئيس الجهاز، إلى ان حملات الجهاز الرقابية مُستمرة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

أسعار الخبز السياحي

يُذكر أن التوجيه الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 نص علي أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.



كما تضمن التوجيه على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

شكاوى المواطنين لجهاز حماية المستهلك

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/