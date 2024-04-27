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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من سيطرة السحب الرعدية على خليج العقبة وجنوب سيناء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من متابعة آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية السحب الرعدية الآن على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس غدا الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر

عاصفة ترابية، الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

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وتنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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