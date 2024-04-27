السبت 27 أبريل 2024
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قطاع المعاهد الأزهرية ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدًا

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

تنطلق غدًا الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المعاهد الأزهرية، وذلك بعد تعديل الجدول من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

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ومن جانبه أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل بداية الامتحانات وسط تعليمات مشددة لكافة المناطق لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

امتحانات صفوف النقل الثانوي الأزهري 

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي شعبة الأدبي امتحان مواد "الفقه، والتاريخ" فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي شعبة "العلمي" امتحان مواد " الفقه، الكيمياء".

 


وخاطب قطاع المعاهد الأزهرية، مديري المناطق على مستوى الجمهورية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق 2024/5/5 م إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الخميس الموافق 2024/5/2م، بمراعاة تقديم المواد الامتحانية المقرر عقدها بالجداول يوم الأحد الموافق 2024/5/5م إلى يوم الخميس الموافق 2024/5/2م


تعليمات امتحانات المعاهد الأزهرية

وأصدر القطاع تعليمات خاصة بالملاحظين، حيث شدد القطاع أنه على رئيس لجنة الامتحان أن يعلن للملاحظين ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية: على جميع المنتدبين باللجنة أيا كانت صفتهم عدم حيازة آية أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، ويسرى ذلك أيضا داخل لجان السجون ولجنة المستشفى.

امتحانات المعاهد الأزهرية

وشدد القطاع فى تعليماته على الحضور مبكرا قبل بداية اللجنة بنصف ساعة على الأقل والتوقيع على اللجنة المكلف بها والحضور بها قبل الامتحان بربع ساعة، واستلام دوسيه الحضور والانصراف وأوراق الإجابة من مشرف الدور، ثم توزيعها على الطلاب بعد جلوسهم باللجنة بشكل موافق لكشوف المناداة مع ملاحظة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة إلا بعد توقيعه فى خانة الحضور ويقوم الملاحظ بحصر التخلفات، التنبيه على الملاحظين بمجرد دخولهم اللجنة القيام بتنظيم مقاعد الطلاب كل حسب رقم جلوسه، قبل توزيع أوراق الإجابة.

كما شدد القطاع أنه على عضوى اللجنة الحفاظ على هدوء واستقرار اللجنة من بداية وقت امتحان المادة حتى نهايته، للحفاظ على تركيز الطلاب، والالتزام بعدم التحدث مع الطلاب أو الزملاء أو المتابعين لأعمال اللجان بصوت عالٍ يؤثر على تركيز الطلاب، كما يتم توقيع الطلاب فى كشوف الحضور قبل توزيع أوراق الأسئلة، وينبه على الطلاب قبل بدء اللجنة أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

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المعاهد الأزهرية يناقش خطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في التعليم الابتدائي

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