أخبار الاقتصاد: تأثير تصاعد حملة "خليه يعفن" لمقاطعة شراء الأسماك.. وعبور لاند تتراجع عن زيادة الأسعار

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن شركة عبور لاند تراجعت عن قرار رفع أسعار منتجاتها، والتي كانت قد أعلنت عنه بداية من اليوم السبت 27 أبريل 2024.

يشار إلى أن شركة عبور لاند واجهت سخطًا كبيرًا (غضب جماهيري) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان شعبة المواد الغذائية يوم 21 أبريل الجاري قرار الشركة رفع أسعار عدد من منتجاتها بدًا من يوم 27 الجاري.

Advertisements

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار شركة عبور لاند بشأن رفع أسعار منتجاتها؛ على الرغم من إعلان الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع انخفاض أسعار عدد من منتجات الألبان، مع إعلان الحكومة حل مشكلة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

أوشك اليوم السادس من إطلاق حملة خليه يعفن لمقاطعة أسعار الأسماك على الانتهاء، حيث انطلقت الحملة في عدد من المحافظات يوم الإثنين الماضي، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسماك، ثم امتدت فعاليات الحملة إلى محافظات عدة.

فما هو تأثير تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك على الوضع في سوق العبور للجملة، وهل امتدت الحملة لتصل إلى القاهرة؟

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق العبور للجملة، للإجابة عن هذه الأسئلة، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الفضة تراجعت هي الأخرى داخل الأسواق مع تراجع أسعار الذهب.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة، في تصريحات خاصة، إلى أن الفضة الإيطالي تسجل سعر يتراوح ما بين 60 و70 جنيه، بينما المصرى تسجل نحو 40 جنيها.

وأشار سكرتير الشعبة السابق إلى أن المعدن الأصفر عالميا تراجع من 2400 دولار إلى 2338 دولار حاليا للاونصة داخل الأسواق المحلية.

مواطنون ضد الغلاء تدعو لاجتماع عاجل لحملة "خليه يعفن" في القاهرة

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بحتمية توحيد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الداعين لحملات مقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات الساحلية ومنها بورسعيد، وجميع المحافظات التى أعلنت عن مشاركتها فى حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك.

وأشارت جمعية مواطنون ضد الغلاء في بيان صادر اليوم السبت، إلى أنها تدعو النشطاء الداعين لاستمرار حملة مقاطعة الأسماك على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع عاجل سيعقد في محافظة القاهرة، وأن سوف يعلن عنه بعد الاتفاق على الموعد بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل.

فاز مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024.

والجائزة تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 86.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.0% والعرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 244.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.