السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد: تأثير تصاعد حملة "خليه يعفن" لمقاطعة شراء الأسماك.. وعبور لاند تتراجع عن زيادة الأسعار

أسعار الذهب والفضة،
أسعار الذهب والفضة، فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد: 

عبور لاند تتراجع عن قرار رفع أسعار منتجاتها

 

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن  شركة عبور لاند تراجعت عن قرار رفع أسعار منتجاتها، والتي كانت قد أعلنت عنه بداية من اليوم السبت 27 أبريل 2024.

يشار إلى أن شركة عبور لاند واجهت سخطًا كبيرًا (غضب جماهيري) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان  شعبة المواد الغذائية يوم 21 أبريل الجاري قرار الشركة رفع أسعار عدد من منتجاتها بدًا من يوم 27 الجاري.

Advertisements

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار شركة عبور لاند بشأن رفع أسعار منتجاتها؛ على الرغم من إعلان الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع انخفاض أسعار عدد من منتجات الألبان، مع إعلان الحكومة حل مشكلة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

جولة فيتو في سوق العبور لجملة الأسماك

 

أوشك اليوم السادس من إطلاق حملة خليه يعفن لمقاطعة أسعار الأسماك على الانتهاء، حيث انطلقت الحملة في عدد من المحافظات يوم الإثنين الماضي، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسماك، ثم امتدت فعاليات الحملة إلى محافظات عدة.

فما هو تأثير تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك على الوضع في سوق العبور للجملة، وهل امتدت الحملة لتصل إلى القاهرة؟

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق العبور للجملة، للإجابة عن هذه الأسئلة، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية: 

 

تراجع أسعار الذهب والفضة

 

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الفضة تراجعت هي الأخرى داخل الأسواق مع تراجع أسعار الذهب.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة، في تصريحات خاصة، إلى أن الفضة الإيطالي تسجل سعر يتراوح ما بين 60 و70 جنيه، بينما المصرى تسجل نحو 40 جنيها.

وأشار سكرتير الشعبة السابق إلى أن المعدن الأصفر عالميا تراجع من 2400 دولار إلى 2338 دولار حاليا للاونصة داخل الأسواق المحلية.

 

مواطنون ضد الغلاء تدعو لاجتماع عاجل لحملة "خليه يعفن" في القاهرة

 

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بحتمية توحيد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الداعين لحملات مقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات الساحلية ومنها بورسعيد، وجميع المحافظات التى أعلنت عن مشاركتها فى حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك.

وأشارت جمعية مواطنون ضد الغلاء في بيان صادر اليوم السبت، إلى أنها تدعو النشطاء الداعين لاستمرار حملة مقاطعة الأسماك على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع عاجل سيعقد في محافظة القاهرة، وأن  سوف يعلن عنه بعد الاتفاق على الموعد بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل. 

مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة المساهمة المتميزة 2024

 

فاز مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024.

والجائزة تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة.

86.2 % صافى تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

 

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 86.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.0% والعرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 244.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المواد الغذائية الغرف التجارية تراجع أسعار الذهب
ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

تصل لـ 112 جنيهًا، زيادة في أسعار برسيل وبريل وأكسترا وجنرال وهذا موعد التطبيق

أبوه تعب نفسيا لما شافه كده، والدة طفل شبرا الخيمة تروي كواليس اكتشاف جثته

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

تقرير لصندوق النقد الدولي: 4,5 مليار دولار متأخرات على الهيئة العامة للبترول

ثبات أسعار السلع خلال مايو على البطاقات التموينية

بتبدأ من 10 جنيهات، إقبال على شراء السعف بشبرا مصر بليلة أحد الشعانين (فيديو)

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية والتغلب على الأزمات

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية