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اقتصاد

شعبة المستوردين: تقدير الموازنة الجديدة للدولار بـ45 جنيها يعكس توقعات الحكومة باستقرار سعر الصرف

الاقتصاد المصري،
الاقتصاد المصري، فيتو

أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهًا، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرًا واسع الدلالة على توقعاتها باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة 

أضاف الملواني، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة إذ تواجه كل الاقتصاديات عالميًا، تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية من قبل العديد من الدول الناشئة للحصول على السيولة والتمويل المطلوب.

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تحديات كبرى تواجه الموازنة أبرزها التضخم 

أكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، ان الموازنة تواجه تحديات كبرى على  هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.

وكالات التصنيف الائتمانى تعطي شهادة ثقة جديدة فى الإقتصاد المصرى

أشار الملواني، في تصريحات صحفية له اليوم، الى أن تغيير النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى الى ايجابية من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى ادارة الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الإقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.

 نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

أضاف الملواني، أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.

موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية

أشار الى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية والتخفيف من الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل على كاهل المواطن والمستثمر، كذلك تقدم حوالي 636 مليار جنيها لدعم الحماية الاجتماعية و144 مليار جنيها لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية و23 مليار دولار لدعم الصادرات.

ضرورة تسهيل اجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص

وطالب  رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين  بضرورة ان تعمل كل الجهات الحكومية في خط متوازي علي تسهيل اجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص لان زيادة الاجراءات والخطوات تزيد من مصاعب وتحديات النمو الاقتصادي.

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