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اقتصاد

مواطنون ضد الغلاء: المقاطعة حققت أهدافها ونطالب بتسعير عادل للأسماك

الأسماك، فيتو
الأسماك، فيتو

تجددت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، احتجاجًا على ارتفاع سعر السمك في الأسواق، حيث انطلقت حملة مقاطعة شراء الأسماك يوم الإثنين الماضي، ثم امتدت لعدد من المحافظات.

فهل حققت حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك أهدافها خلال الأربعة أيام الماضية؟

توقف عمليات الصيد واستخراج الأسماك

وأكدت جمعية مواطنون ضد الغلاء في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها علمت من خلال مصادر عديدة في المحافظات الساحلية ومصادر داخل سوق العبور أن عمليات الصيد واستخراج الأسماك من السواحل والنيل ومزارع الأسماك، قد توقفت تماما لحين إنهاء المقاطعة.

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حملة مقاطعة شراء الأسماك حققت الهدف بنسبة كبيرة

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والداعي لمقاطعة الأسماك في محافظات القاهرة الكبرى أن الهدف من المقاطعة تحقق بنسبة كبيرة، خاصة وان التوقف عن الصيد يستهدف الحفاظ على الأسماك من التلف والتعفن وما يستتبع ذلك من توقف للوكلاء والتجار والموزعين وحلقات بيع السمك وإصابة هذه التجارة بالشلل التام لحين وصول الأسماك للسعر العادل.

ضرورة انعقاد اجتماع عاجل يدعى اليه النشطاء الداعين للمقاطعة

وطالب العسقلانى اتحاد الغرف التجارية وروابط الصيادين وممثلي الوكلاء والموزعين بضرورة انعقاد اجتماع عاجل يدعى اليه النشطاء الداعين للمقاطعة في بورسعيد، واتحاد جمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك بمقر الغرفة التجارية.

ضرورة الاتفاق على سياسات تسعير عادلة تحافظ على حق المستهلك

وأشار إلى أن الهدف من عقد الاجتماع، هو الاتفاق على سياسات تسعير عادلة للأسماك تحافظ على حق المستهلك فى الحصول على السلعة بسعر عادل يستطيع شرائه، وبما لا يضير التجار والصيادين وجميع حلقات التوزيع، ويعيد الاستقرار لهذه السوق التى شهدت اشتعالات غير مبررة للأسعار في الشهور الأخيرة، وهى سلعة لا يداخلها الدولار ولا تستورد من الخارج.

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«رجعوه البحر تاني»، مواطنون ضد الغلاء تطالب المواطنين بمقاطعة شراء الأسماك

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«رجعوه البحر تاني»، مواطنون ضد الغلاء تطالب المواطنين بمقاطعة شراء الأسماك

وتحت هشتاج «رجعوه البحر تاني »، أطلقت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، دعواتها للمواطنين في محافظات القاهرة الكبرى، للانضمام إلى حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، بداية من أمس الخميس وحتى يوم السبت 4 مايو المقبل

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