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اقتصاد

مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة المساهمة المتميزة 2024

مركز تدريب التجارة
مركز تدريب التجارة الخارجية، فيتو

فاز مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي

والجائزة تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة.

الجائزة تمنح سنويًا لتكريم الهيئات والمؤسسات صاحبة الإنجازات الاستثنائية

و تُمنح هذه الجوائز سنويًا لتكريم الهيئات والمؤسسات صاحبة الإنجازات الاستثنائية التي تتعاون مع البنك وكذا الابتكارات الرائدة والمبادرات المؤثرة.

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التكريم يأتي تقديرًا لدور المركز في المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية

وأوضحت الدكتورة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المركز في المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

تحقيق استراتيجية وزارة الصناعة 

وأشارت إلى أنه يأتي  تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وتحقيقا لاستراتيجية الوزارة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بدعم من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة مثل مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP.

العام الجاري شهد تحديد 6 فئات من الجوائز

وأوضحت «كامل» أن العام الجاري شهد تحديد 6 فئات من الجوائز تمنح لعدد من الترشيحات لعدة دول وقد جاء المرشحون هذا العام من كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وتونس وأوزبكستان وكازاخستان وبنجلاديش.

الجائزة تعد تكريمًا دوليا بارزا من المؤسسة الدولية الإسلامية

وأضافت أن هذه الجائزة تعد تكريمًا دوليا بارزا من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة كأحد أهم شركاء المركز الاستراتيجيين في طريقه نحو التميز.

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