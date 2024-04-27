السبت 27 أبريل 2024
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اقتصاد

عبور لاند تتراجع عن قرار رفع أسعار منتجاتها

عبور لاند، فيتو
عبور لاند، فيتو

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن  شركة عبور لاند تراجعت عن قرار رفع أسعار منتجاتها، والتي كانت قد أعلنت عنه بداية من اليوم السبت 27 أبريل 2024.

عبور لاند تواجه غضب رواد مواقع التواصل بعد قرار رفع الأسعار

يشار إلى أن شركة عبور لاند واجهت سخطًا كبيرًا (غضب جماهيري) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان  شعبة المواد الغذائية يوم 21 أبريل الجاري قرار الشركة رفع أسعار عدد من منتجاتها بدًا من يوم 27 الجاري.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستنكرون قرار عبور لاند لهذه الأسباب

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار شركة عبور لاند بشأن رفع أسعار منتجاتها؛ على الرغم من إعلان الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع انخفاض أسعار عدد من منتجات الألبان، مع إعلان الحكومة حل مشكلة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

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قرار استفزازي وغير مبرر ودعوة لمقاطعة منتجات الشركة

ووصف بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار  شركة عبور لاند برفع أسعار عدد من منتجاتها بأنه قرار استفزازي وغير مبرر، فيما دعا البعض إلى شن حملة مقاطعة لمنتجات عبور لاند.

يشار إلى أن شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، كشفت أن شركة عبور لاند أرسلت إلى التجار قوائم بزيادة أسعار منتجاتها، وأن التطبيق بدءًا من اليوم السبت 27 أبريل الجاري.

عبور لاند تعلن زيادة أسعار الجبن بدءًا من اليوم السبت 

وعللت عبور لاند في رسالتها للتجار قرارها بشأن زيادة الأسعار، وتعديل أسعار بيع الجبن، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 أبريل  2024، لارتفاع أسعار الخامات الواردة للشركة.

قائمة منتجات عبور لاند التي تراجعت الشركة عن تطبيقها، فيتو

أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق

وعن أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق، فهي كالتالي: 

أسعار لبن عبور لاند في الأسواق

بلغ سعر لبن عبور لاند كامل الدسم / خالي الدسم وزن لتر نحو 42 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر لبن عبور لاند كامل الدسم / خالي الدسم وزن 500 مللي (أكياس)  نحو 20 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر لبن عبور لاند كامل الدسم / خالي الدسم / محلى وزن 200 مللي نحو 11.5 جنيه للمستهلك.

أسعار عصير عبور لاند في الأسواق

بلغ سعر عصير عبور لاند وزن لتر نحو 29 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر عصير عبور لاند وزن 200 مللي نحو 8 جنيهات للمستهلك.

بلغ سعر عصير لافلي وزن 200 مللي نحو 5.5 جنيه للمستهلك.

أسعار كوب جبن مطبوخ عبور لاند 

بلغ سعر كوب جبن مطبوخ عبور لاند وزن 140 جرامًا نحو 30 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر كوب جبن مطبوخ عبور لاند وزن 240 جرامًا نحو 47 جنيهًا للمستهلك.

أسعار  برطمان الجبن المطبوخ عبور لاند 

بلغ سعر برطمان جبن مطبوخ عبور لاند وزن 500 جرام نحو 86 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر برطمان جبن مطبوخ عبور لاند وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا للمستهلك.

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أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

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عبور لاند تقرر رفع أسعار منتجاتها بالأسواق

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