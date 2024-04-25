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اقتصاد

«رجعوه البحر تاني»، مواطنون ضد الغلاء تطالب المواطنين بمقاطعة شراء الأسماك

دعوات للمشاركة في
دعوات للمشاركة في حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

حملة خليه يعفن، تجددت الدعوات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة جميع محافظات مصر في حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، وذلك بعد أن انضمت نحو 11 محافظة إلى الحملة منذ انطلاق الحملة يوم الإثنين الماضي.

 

مواطنون ضد الغلاء تعلن دعمها لحملة مقاطعة شراء الأسماك بـ «رجعوه البحر تاني»

 

وتحت هشتاج «رجعوه البحر تاني »، أطقلت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، دعواتها للمواطنين في محافظات القاهرة الكبرى، للانضمام إلى حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك.

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دعوات للمشاركة في حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

 

«مواطنون ضد الغلاء» تعلن دعم حملة خليه يعفن

وأكدت «مواطنون ضد الغلاء» في بيان صادر عنها دعمها لحملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك التي انطلقت من محافظة بورسعيد.

 

الجمعية سوف تتصدى لجشع «مافيا» سوق السمك

وقالت «مواطنون ضد الغلاء»: نؤكد أن الجمعية سوف تتصدى لجشع «مافيا» سوق السمك في القاهرة.

دعوات للمشاركة في حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

 

أهمية تنفيذ حملة مقاطعة شراء الأسماك في القاهرة الكبرى

وشددت «مواطنون ضد الغلاء» على أهمية تنفيذ حملة مقاطعة شراء الأسماك في القاهرة الكبرى، خاصة أن  بورصة الأسماك التى تتحكم فى عمليات التسعير مقرها سوق العبور بالقاهرة، وهم الذين توجه لهم كميات الأسماك التى توقفت محافظات المقاطعة عن استهلاكها. 

 

بدءًا من اليوم تنفيذ حملة مقاطعة شراء الأسماك في محافظات القاهرة الكبرى

وأشارت إلى تنفيذ حملة مقاطعة شراء الأسماك في محافظات القاهرة الكبرى وتشمل الجيزة والقليوبية والقاهرة إبتداءًا من اليوم الخميس وحتى موعد انتهاء صوم الأشقاء المسيحيين في 4 مايو المقبل.

دعوات للمشاركة في حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

 

مواجهة الغلاء بغير رقابة الحكومة المفقودة فى السنوات الماضية

وتابعت: على أمل أن تمتد حملة مقاطعة شراء الأسماك لتشمل جميع المحافظات، حتى نعلن موقف موحد من جموع المستهلكين في مصر، بأننا قادرين على مواجهة الغلاء بغير رقابة الحكومة المفقودة فى السنوات الماضية.

 

مناشدة المستهلكين التوقف عن شراء الأسماك 

وناشدت مواطنون ضد الغلاء جموع المستهلكين فى القاهرة الكبرى التوقف التام عن شراء الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة، المطهية أوالنيئة، والتمسك بالحق فى مقاطعة السلع التى يرتفع سعرها بدون مبرر.

دعوات للمشاركة في حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، فيتو

 ارتفاعات صاروخية في أسعار الأسماك رغم أنها منتج محلي

وأضافت: أنه للأسف كانت الارتفاعات صاروخية في أسعار الأسماك، بالرغم من أن الأسماك منتج محلى لا يستورد بالدولار، وشهدت الأسواق ارتفاعات في سعر البلطى والبورى من 30 و50 جنيهًا إلى حاجز 200 جنيه.

 

حملة مقاطعة شراء الأسماك سوف تنتهي يوم 4 مايو المقبل

وأوضحت «مواطنون ضد الغلاء» أن حملة مقاطعة شراء الأسماك في القاهرة الكبرى سوف تنتهي مدتها قبل يوم واحد من إنتهاء صوم الأشقاء المسيحيين، أي يوم السبت 4 مايو المقبل.

 

وقالت «مواطنون ضد الغلاء» إنه « لا يجب بأى حال من الأحوال إشراك الأشقاء المسيحيين فى حملة مقاطعة شراء الأسماك لأنهم مقاطعون معظم شهور العام».

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