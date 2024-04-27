جامعة بنسلفانيا تخطر المتظاهرين المتضامنين مع غزة بفض الاعتصام

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جامعة بنسلفانيا أخطرت المتظاهرين في الحرم الجامعي تضامنا مع غزة بفض الاعتصام بزعم أنه يمثل انتهاكا لسياسات الجامعة، مشيرة إلى أن "فشل المتظاهرين في تفكيك الاعتصام بشكل فوري سيؤدي إلى فرض عقوبات".

مظاهرات في جامعة بنسلفانيا

وفي السياق ذاته، قالت رابطة الطلاب المسلمين في جامعة بنسلفانيا إن "على الجامعة التأكد من توافق إجراءاتها مع مبادئ المساواة والعدالة".

سادت حالة من القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية من إمكانية توسع مظاهرات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية المنادية بوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو عام 1968 الذي شهد أكبر مشهد احتجاجي للطلبة أثناء حرب فيتنام.

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وأعادت الاحتجاجات الحالية إلى الأذهان المظاهرات التي انطلقت من جامعة كولومبيا رفضا لـ حرب فيتنام، وخصوصا بعد استخدام الشرطة القمع ضد المحتجين، ولجوء إدارة الجامعة للأسلوب ذاته المتمثل في طلب الشرطة لفض الفعاليات

وانطلقت احتجاجات 1968 في جامعة كولومبيا الأمريكية بعد أن وجد الطلاب روابط بين الجامعة ووزارة الدفاع بشأن التسليح، ما يدعم مشاركة الولايات المتحدة في حرب فيتنام.

المظاهرات تجتاح الجامعات الأمريكية

واستعرض تقرير لشبكة «إن بي سي» نيوز الأمريكية مدى التشابه بين احتجاجات 1968 المناهضة لـ حرب فيتنام، وما يحدث الآن في جامعة كولومبيا من موجة متصاعدة للتظاهرات الرافضة للحرب على غزة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن أورين روت، وهو محام شهير في مدينة نيويورك وخريج جامعة كولومبيا والذي كان في المدرسة عندما هزتها الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968 قوله، إن استدعاء رئيسة الجامعة نعمت شفيق للشرطة كان سوء تقدير غير عادي.

وتعليقا على استدعاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق الشرطة لفض الاحتجاجات الداعمة لغزة قال روت، الذي كان أحد كبار المحررين في صحيفة «ذا سبكتاتور» الطلابية في جامعة كولومبيا، في عامي 1968 و1969: "من الواضح أن شفيق ومستشاريها لم يتعلموا من التاريخ. ومن الواضح أن استدعاء رجال الشرطة كان خطأً.. الأمور لم تصبح أكثر هدوءا".