أساتذة جامعة نيويورك يتصدون للشرطة الأمريكية لمنعهم من الوصول للطلاب (فيديو)

تصدي أساتذة في جامعة نيويورك الأمريكية لعناصر الشرطة في محاولة لمنعهم من الوصول إلي الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وبحسب «سبوتنيك»، أظهر مقطع فيديو، لحظة وقوف أساتذة أمام عناصر الشرطة الأمريكية لمنعها من الوصول للطلاب في جامعة نيويورك، الذين شيدوا مخيمًا تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في "جولد بلازا".

وشهدت ولاية تكساس الأمريكية خلافات حادة بعد اعتقال الشرطة العشرات من متظاهري الجامعات المطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة، بناءً على أوامر حاكم الولاية، جريج أبوت؛ الأمر الذي أثار حفيظة عضو الكونجرس جريج كاسار، ليشارك في المظاهرات مع الطلاب المحتجين بجامعة تكساس.

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مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"،إنه يجب طرد أي طالب يشارك في "احتجاجات مليئة بالكراهية ومعادية للسامية" في الكليات العامة - على حد قوله.

متداول.. أساتذة يقفون أمام الشرطة الأمريكية لمنعها من الوصول للطلبة في جامعة نيويورك، الذين شيدوا مخيمًا تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في "غولد بلازا" pic.twitter.com/IPNt7tiAPo — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 27, 2024

صحيفة "واشنطن بوست" أوضحت، في تقرير لها، أنه مع انتشار أنباء مفادها أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين كانوا يخططون لاحتلال حديقة في حرم جامعة تكساس، قام الحاكم جريج أبوت بخطوة وصفتها الصحيفة بـ"الدراماتيكية"؛ وهي استدعاء أكثر من 100 من قوات الولاية وإصدار أوامر بإخلائهم.

واندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والطلاب المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة؛ ما أثار تساؤلات بشأن الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي زادت منذ اعتقال العشرات في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

مسدسات كهربائية وغاز مسيل للدموع

ويقول نشطاء إنه على مدار اليومين الماضيين، استخدمت سلطات إنفاذ القانون، بناءً على طلب من إدارات الكليات، مسدسات الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المتظاهرين في جامعة إيموري في أتلانتا، بينما فرّق أفراد شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب ويمتطون الخيول المظاهرات في جامعة تكساس بأوستن.

وفي كولومبيا مركز الحركة الاحتجاجية، وصل مسؤولو الجامعة إلى طريق مسدود مع الطلاب بشأن إزالة مخيم أقيم قبل أسبوعين؛ احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ومنحت الإدارة الطلاب المتظاهرين حتى يوم أمس الجمعة للتوصل إلى اتفاق.

ويبدو أن جامعات أخرى عازمة على منع تنظيم مظاهرات مماثلة تستمر لفترة طويلة، واختارت الاستعانة بالشرطة لتفريقها بسرعة، وفي بعض الحالات، بالقوة.

ووفق رويترز، اعتقلت السلطات ما يقرب من 550 شخصا في الأيام الماضية من الجامعات الأمريكية الرئيسية فيما يتعلق بالاحتجاجات على حرب غزة، وفقا لإحصاء رويترز. وقالت إدارات الجامعات إن المظاهرات غالبا ما تكون غير مرخصة؛ لذا تدعو الشرطة إلى فضها.