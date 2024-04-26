الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

مظاهرات في جامعة باريس تضامنا مع غزة

تظاهرات دعم غزة،
تظاهرات دعم غزة، فيتو

اندلعت تظاهرات اليوم الجمعة في جامعة باريس الفرنسية تضامنا مع غزة.

وكانت قد رصدت تقارير إخبارية مشاهد تظهر فض الشرطة الأمريكية اعتصامًا لطلبة جامعة أوهايو بالقوة  وتعتدي عليهم وتعتقل العشرات من المتضامنين مع فلسطين والمنددين  بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

تظاهرات في جامعات اوروبا وأمريكا تضامنا مع غزة

رصدت تقارير إخبارية مقطع مصور يرصد اعتقال الشرطة الأمريكية على أحد أستاذة الاقتصاد بجامعة أمريكية بكل مروع بسبب دعمها لغزة.

واظهر الفيديو التي نشرته قناة الجزيرة الشرطة الأمريكية وهي تعتقل أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري في أطلانطا كارولين فولين بعد الاعتداء عليها خلال فعالية مناصرة لغزة ومطالبة بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

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من ناحية اخرى أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا، الخميس، إلغاء حفل التخرج الرئيسي هذا العام بعد أسبوع واحد من إلغاء خطاب التخرج الذي كانت ستلقيه طالبة مسلمة عزت الإجراء ضدها إلى الكراهية المناهضة للفلسطينيين.

ووفقًا لإشعار على الموقع الإلكتروني للجامعة، ستزيد إجراءات السلامة الجديدة المطبقة هذا العام مثل عمليات الفحص الإضافية من الوقت الذي سيستغرقه دخول الضيوف بشكل كبير.

وجاء في الإشعار «نتيجة لذلك، لن نتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفًا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة».

وأثارت الحرب على غزة توترات في حرم الجامعات الأمريكية وألهمت موجة من الطلاب لإقامة مخيمات احتجاج في الجامعات على مستوى البلاد في الأيام الماضية.

اعتقال متظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية

واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين منهم أكثر من 90 من جامعة جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء.
وعبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات باعتبارها قضية تتعلق بحرية التعبير، في حين قال مسؤولو الجامعة إن الاحتجاجات لم يصرح بها.

جاء قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء حفل التخرج الرئيسي بعد أيام من إعلان الجامعة أنها «قررت أنه من الأفضل إعفاء المتحدثين الخارجيين والمكرمين» من حضور حفل التخرج في أعقاب الغضب من قرار إلغاء خطاب الطالب المتفوق.

قال آندرو جوزمان عميد جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان له الأسبوع الماضي إن قرار إلغاء خطاب الطالبة المتفوقة المسلمة، أسنا تبسم، المتخصصة في الهندسة الطبية الحيوية يهدف إلى حماية أمن الحرم الجامعي و«ليس له علاقة بحرية التعبير».

ولم يشر بيان جوزمان إلى تبسم بالاسم، ولم يحدد السبب الذي أثار المخاوف بشأن خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية، كما لم يذكر بالتفصيل أي تهديدات بعينها.

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