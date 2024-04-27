السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

قرار مهم من القيادة العامة للجيش السوري

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أصدرت القيادة العامة للجيش السوري أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1 يونيو القادم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: "يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو 2024 ضمنا".

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وأضاف: "يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024، لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو 2024 ضمنا".

يشار إلى أنه في يوليو الماضي أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من سبتمبر.

 

إعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من الأقساط

وكان الرئيس السوري الفريق بشار الأسد أصدر في وقت سابق  قرارا بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

ووفق وسائل إعلام سورية؛ فأن ذلك يأتي في إطار دعم الرئيس بشار الأسد المتواصل للعسكريين وعائلاتهم وذوي الشهداء.

 

المشروع التعاوني المنزلي

ويشمل القرار العسكريين العاملين ضباطًا وصف ضباط وأفرادًا والمتقاعدين والشهداء من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط وإعفائهم من جميع الالتزامات المترتبة عليهم اعتبارًا من ٢٠٢٤/٢/١.

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