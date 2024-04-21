التموين: 500 ألف طن سكر خام تم شراؤها لتعزيز المخزون الاستراتيجي

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأحد، بشراء كمية ٢٥٠ ألف طن سكر خام على أن يكون وصول الكمية المتعاقد عليها خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو ٢٠٢٤، وذلك في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر.

وتجدر الاشارة إلى أن هيئة السلع التموينية كانت قد قامت بشراء كمية ٢٥٠ ألف طن سكر خام ، ليكون الوصول خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر أغسطس ٢٠٢٤.

ويبلغ إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر ٥٠٠ ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أغسطس ٢٠٢٤.

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وتستمر شركات إنتاج السكر من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر في إنتاج السكر الأبيض وطرحه في السوق، لتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي التعاقدات الأخيرة للسكر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

المخزون الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين أن ‏المخزون الإستراتيجي من السكر يكفى حتى أبريل 2024، وذلك بالتزامن مع موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.

وتقوم الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بضخ في مخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار التي تساهم فى تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

صرف 6 كيلو سكر لبطاقة التموين

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بالسماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا لعدد الأفراد المقيدين.

وأشار إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر .