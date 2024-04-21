التموين: التعاقد على 200 ألف طن سكر خام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 200 ألف طن سكر خام، لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكدت وزارة التموين وصول الكميات المتعاقد عليها من السكر خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024، ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام.

وأوضحت وزارة التموين أنه سيتم إعادة تكرير السكر الخام بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لتعزيز المعروض بالأسواق من تلك السلعة الإستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات أسعاره بزيادة ضخه بالأسواق بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضا في الوقت الحالي.

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وتضخ الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية في مخازنها يوميا ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار التي تساهم فى تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

صرف 6 كيلو سكر لبطاقة التموين

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار بالسماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا لعدد الأفراد المقيدين.

وأشار إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.