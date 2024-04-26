الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

صلاة الجمعة بالمسجد
صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، فيتو

طوفان الأقصى، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن 45 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

 

صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

 وكانت قوات الاحتلال منعت عددا من الشبان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، واعتدت على بعضهم بالضرب.

 وتداولت تقارير صحفية إخبارية مقاطع مصورة تظهر انتشار قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى قبيل أداء صلاة الجمعة اليوم.
وبحسب قناة الجزيرة الإخبارية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وتمنع مرور عدد منهم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

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واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين قبل أيام ساحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح

 وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان الأربعاء الماضي، أن أكثر من ٥٠٠ مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

كانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.
وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.
الثلاثاء الماضي، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ء في أول أيام عيد  الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. 

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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح

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أول تعليق من الأزهر على دعوات ذبح قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى

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