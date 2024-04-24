مئات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح

طوفان الأقصى، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أكثر من ٥٠٠ مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

كانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

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وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.

أمس الثلاثاء، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ء في أول أيام عيد الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

قربان عيد الفصح اليهودي

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن الهيكل المزعوم وأداء طقوس تلمودية.

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