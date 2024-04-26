أول تعليق من كيفن دي بروين على هدفه الاستثنائي بالبريميرليج

علق كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، على مساهمته في فوز فريقه على مضيفه برايتون برباعية نظيفة، مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقدم السيتي عرضًا هجوميًّا مميزًا، وسجل رباعية كان من نصيب دي بروين فيها الهدف الأول، فيما أضاف فيل فودين هدفين، وأحرز جوليان ألفاريز الرابع.

وقال دي بروين، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة جيدة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقًّا في الشوط الأول، وكل مباراة تمثل ضغطًا كبيرًا، كل ما يمكننا فعله هو الاستعداد كما فعلنا والفوز بالمباراة المقبلة".

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وعن رأسيته التي جاء منها الهدف، علق: "هذا لا يحدث كثيرًا، أرسل كايل (ووكر) عرضية جيدة، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الوصول إليها هي القفز.. سعيد بالهدف لكنه ليس شيئًا أجيده".

وأشاد دي بروين بزميله فيل فودين، قائلًا: "أعتقد أنه سينتهي به الأمر في مركز الوسط.. لقد رأيت فيل منذ البداية، وأعتقد أن الأمر يستغرق بعض الوقت للتعود على طريقة بيب".

وأضاف: "أعتقد الآن أنه محل ثقة للعب في مركز الوسط، وفيل يفعل ما يفعله منذ 6 أو 7 سنوات بالفعل. لقد كان يفعل ذلك لسنوات، وساعدنا على الفوز بالألقاب وارتقى إلى مستوى آخر".

البلجيكي كيفين دي بروين

وأحرز البلجيكي كيفين دي بروين، هدفا في فوز مانشستر سيتي العريض خارج أرضه على حساب برايتون برباعية نظيفة، مساء الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي البلجيكي، الهدف الأول للسيتي في المباراة بضربة رأسية في الدقيقة 17.

ولأول مرة، ينجح دي بروين في تسجيل هدف برأسه في البريميرليج على مدار مسيرته، وفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وسبق لدى بروين تسجيل 67 هدفًا في البريميرليج قبل مباراة برايتون، كلها جاءت بالقدمين، لينجح الليلة في تسجيل هدف استثنائي.

ومنذ بداية عام 2024، ساهم دي بروين في 18 هدفًا خلال 18 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 12 وصنع 6.

ولا يتفوق على دي بروين سوى الإنجليزي كول بالمر جناح تشيلسي، الذي شارك في 22 هدفًا، ما بين الصناعة والتسجيل هذا العام.