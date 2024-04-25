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حوادث

المشدد 15 سنة لعامل قتل عاطلا داخل مقهى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل عاطل داخل مقهى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات بمنطقة دار السلام.

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استمرار حبس عامل شرع في قتل عاطل ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم (س.ا) عامل، قتل عاطلا يدعي (ح.م)، أثناء تواجده بمحل عمل المتهم، مقهى لاعتراضه دفع ثمن المشروبات ودفع مبلغ مالي، ونشبت بينهما مشاجرة تسببت في مصرع المجني عليه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: لم أقصد قتله لكن دافعت عن نفسي لأنه أخذ الطاولة وألقاها في وجهي، وأن المجني عليه حضر للمقهى يوم الواقعة وعندما طالبه بدفع حسابه رفض، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على الحساب، وتطور إلى شجار، بعدما طرد المتهم المجني عليه، ودفعه للخارج، مما أثار غضب المجني عليه، وعندما حمل طاولة  ودفعها نحو المتهم أخذ سكينه وسدد طعنة في صدر المجني عليه خوفا منه، وتركه غارقا في دمائه على الأرض أمام الجميع.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات طعنية بالصدر إثر مشاجرة على مقهى بمنطقة دار السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمخلوق البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعامل بسبب خلاف مالي بينهما تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض سكين نتج عنه إصابته التى أودت بحياته وتوفي في الحال، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المُستخدم فى الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه إلى أن تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 

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