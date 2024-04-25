حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

تعرض الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة لعملية نصب من عصابة احترفت الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت، وتمارس نشاطها على نطاق واسع دون القبض عليها حتى الآن.

يدعى التنظيم العصابى التجارة فى الدراجات البخارية المصادرة من الجمارك بأسعار مخفضة.

وتواصل الدكتور توفيق عكاشة مع صفحة التواصل الاجتماعى التى وضعت أرقام هواتف لها، وتمكن أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ توصيل الدراجة من القنطرة شرق إلي الجيزة.



وحاول التنظيم العصابي إقناع عكاشة بتحويل كامل المبلغ المطلوب إلا أنه رفض قبل استلام الدراجة.

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وفوجئ عكاشة باختفاء أفراد التنظيم فجأة، وتبين أن هذه العصابة تمارس نشاطها منذ فترة دون القبض على أي من أفرادها.



توجه توفيق عكاشة لتحرير محضر بالواقعة، وطالب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر اتصال هاتفي أجرته معه فيتو منذ لحظات بالتوجيه لمطاردة عصابات الإنترنت بعد أن تحولوا إلى ظاهرة تهدد أمن المجتمع.