التصريح بدفن مدرس لقي مصرعه داخل أسانسير في المرج

صرحت نيابة شرق القاهرة بدفن مدرس سقط داخل مصعد في المرج ولقي مصرعه في الحال، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت التحقيقات أن مدرس المرج قام بالدلوف إلى الأسانسير للصعود إلى منزله وأثناء ذلك تعطل المصعد وحاول الضحية الخروج منه.

كما تبين أن المدرس وقع بين الطابقين ونتج عنه تهشم بالوجه والرقبة ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي بمصرع مدرس جراء انحشاره بين طابقين داخل مصعد في المرج.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.