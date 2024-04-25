المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة في مكان مهجور بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما باغتصاب طفلة بالسجن المشدد 10 سنوات في منطقة المرج بالقاهرة، استدرجها المتهم لمنطقة نائية وتناوب اغتصابها وتركها عندما صرخت فخال من افتضاح أمره وفر هاربا.

جاء أمر الإحالة بأن المتهم شاهد طفلة في الشارع، فاختمرت فى عقله فكرة الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته بأنه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.

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تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن، أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما اكتشف أثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.



تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق بالشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم