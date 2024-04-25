الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة في مكان مهجور بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما باغتصاب طفلة بالسجن المشدد 10 سنوات في منطقة المرج بالقاهرة، استدرجها المتهم لمنطقة نائية وتناوب اغتصابها وتركها عندما صرخت فخال من افتضاح أمره وفر هاربا.

txt

انتهاك البراءة.. اغتصاب طفلة من ذوي الهمم في أطفيح.. شابان يعتديان على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب بوليسي‎

جاء أمر الإحالة بأن المتهم شاهد طفلة في الشارع، فاختمرت فى عقله فكرة الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته بأنه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.

Advertisements

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن، أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما اكتشف أثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.


تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق بالشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ذوى الاحتياجات الخاصة منزل مهجور منطقة المرج محكمة جنايات القاهرة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة شرطة المرج جنايات القاهرة قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

إحالة 5 أشخاص بتهمة هتك عرض مواطن في أبو النمرس

الأمن يكشف غموض اختفاء طفلة الجيزة

القبض على شاب هتك عرض فتاة في حدائق القبة

تفاصيل اغتصاب ومقتل طفلة على يد شقيقها في المطرية.. المتهم استغل غياب والديه لتنفيذ الجريمة.. اعتدى على الضحية بعد مشاهدته للأفلام الإباحية.. وكتم أنفاسها خوفًا من الفضيحة

الإعدام لعاطل اغتصب ابنة زوجته في الإسكندرية

انتهاك البراءة.. اغتصاب طفلة من ذوي الهمم في أطفيح.. شابان يعتديان على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب بوليسي‎

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

مفاجأة حول مشاركة مروان عطية أمام مازيمبي الكونغولي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية