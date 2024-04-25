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حوادث

المحكمة الإدارية تعاقب موظفا أرسل رسالة مسيئة على الواتس آب 

المحكمة التأديبية،فيتو
المحكمة التأديبية،فيتو

 عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر ضد رئيـس مأمـوريـة ضـرائـب القيمـة المضافة بالرمل سابقًا، بخصم يوم من راتبها، ليكون بمُجازاتها بغرامة تُعادل أجر يوم من أجرها الوظيفي، لما نُسب إليها من إرسال رسالة نصية على الواتساب تتضمن إساءة لرئيس مأمورية (زميلة لها).

وحمل الطعن رقم 83724 لسنة 67 ق. عليا.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، أنها وبجهة عملهـا بمأمورية الرمل للقيمة المضافة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن، أرسلت رسالـة واتـس آب عـبر تليفونهـا المحمـول متضمنـة عبـارات تحمـل في طياتهـا الإسـاءة لرئيس مأمورية بالضرائب.

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المحكمة التأديبية 

 وبجلسـة 27 /6 /2021 أصـدرت المحكمـة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومطروح حكمهـا بمُجازاة المطعون ضدها بخصم يوم من راتبها.

وشيَّدت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلى المُحالة فإنه ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا على نحو ما كشفت عنه الأوراق وأفصحت عنـه التحقيقـات وبإقرار المحالة ببعضها وما تأيد بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية.

وقالت محكمة الدرجة الثانية على الرغم من ثبوت إدانة المحالة، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة الجائز توقيعها عليها حين قضى بمُجازاتها بخصم يوم من راتبها، في حين أنها قد انتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 2 /5 /2021 أي قبل صدور الحكم الطعين في 27 /6 /2021، وبالتالي كان يتعين مُجازاتها بعقوبة من انتهت خدمته.

 

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