الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

​​​​​​الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

​​​​​​الإفراج بالعفو
​​​​​​الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم،فيتو

قررت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. 

 


    
وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

 

الداخلية تواجه جشع التجار، وضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز

النقل تكشف الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (صور)

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (476) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.  
    
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع؛ بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الافراج بالعفو الحماية المجتمعية رئيس الجمهورية عيد تحرير سيناء قرار رئيس الجمهورية قطاع الحماية المجتمعية

مواد متعلقة

ضبط 2089 قضية صيد مخالف خلال حملة مكبرة على بحيرة البرلس

ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية في الفيوم والجيزة

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 65 كيلو حشيش فى بورسعيد ومطروح

نجار ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالشرقية

نفذ 23 جريمة، هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالا من أصدقاء الضحايا

الداخلية تواجه جشع التجار، وضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والآيس وأسلحة فى القاهرة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 42 مليون جنيه
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

منوعات

المزيد

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية