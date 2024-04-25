الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء
قررت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (476) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع؛ بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
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