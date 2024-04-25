الداخلية تواجه جشع التجار، وضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 54 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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