أخبار الرياضة اليوم: يد الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا.. جاهزية الشناوي ومروان لمباراة مازيمبي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كرة اليد، تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد فوزه على سكيكدة الجزائري، بنتيجة 30 - 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

قدم لاعبو الزمالك، أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 20 - 12، وفي الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 30- 26.

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الأهلي، شارك مروان عطية لاعب الأهلي في المران الختامي للفريق استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مصدر أن مروان شارك بشكل طبيعي في مران اليوم، وأصبح جاهزا للمباراة ودخوله القائمة للفريق أمام مازيمبي من عدمه يرجع للجهاز الفني.

مباراة الزمالك ودريمز، منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

حصد المنتخب الوطني للجودو، 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين خلال مشاركته في منافسات الكاتا بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

نجح فريق روما في تعزيز آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه أودينيزي، مساء اليوم الخميس، في المباراة المستأنفة بين الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير للتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر روبيرتو بيرييرا بالتسجيل لمصلحة أودينيزي في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو لمصلحة روما في الدقيقة 64.

أعلنت رابطة الحكام الإيطالية، اليوم الخميس، أن طاقم تحكيم مكون بالكامل من النساء سيدير ​​مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف إنتر ميلان بطل الدوري تورينو، يوم الأحد المقبل، وستدير المباراة الحكمة ماريا سولي فيريري كابوتي، ويعاونها فرانشيسكا دي مونتي وتيتسيانا تراشاتي.

الأهلي، شارك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، في المران الختامي للفريق في إطار استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي شارك في حصته التدريبية كاملة، وبالتالي أصبح جاهزا للمشاركة أمام مازيمبي الكونغولي، ولكن يرجع القرار النهائي لدخول قائمة الفريق إلى مارسيل كولر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمواجهة النادي الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب، في الدوري الممتاز.

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من الفيفا.

تأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش بعد الفوز على تيني جيليس بثلاثة أشواط مقابل شوط، مساء اليوم الخميس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 8-11, 11-7, 12-10, 11-7.

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزه على مواطنه، طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الخميس.

وفاز علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-4".

الدوري السعودي، حقق فريق الفيحاء الفوز على ضيفه الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الفيحاء رصيده إلي 38 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.