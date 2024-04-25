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رياضة

نور الشربيني تتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

نور الشربيني، فيتو
نور الشربيني، فيتو

تأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش بعد الفوز على تيني جيليس  بثلاثة أشواط مقابل شوط، مساء اليوم الخميس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:  8-11, 11-7, 12-10, 11-7.

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

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كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

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نور الشربيني بطولة الجونة للاسكواش الجونة تيني جيليس

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