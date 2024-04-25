لأول مرة، طاقم حكام نسائي يدير مباراة في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الحكام الإيطالية، اليوم الخميس، أن طاقم تحكيم مكون بالكامل من النساء سيدير ​​مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف إنتر ميلان بطل الدوري تورينو، يوم الأحد المقبل، وستدير المباراة الحكمة ماريا سولي فيريري كابوتي، ويعاونها فرانشيسكا دي مونتي وتيتسيانا تراشاتي.

ودخلت فيريري كابوتي (33 عاما) التاريخ كأول حكمة في الدوري الإيطالي عندما أدارت مباراة ساسولو وسالرنيتانا عام 2022، وقد أدارت حتى الآن ست مباريات في دوري الأضواء هذا الموسم.

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وستشهد مباراة الأحد على ملعب سان سيرو أيضا مواصلة إنتر ميلان احتفالاته بلقبه العشرين من الدوري الإيطالي، والذي حصده بعد فوزه بالقمة المحلية 2-1 على ميلان، يوم الإثنين الماضي.

فوز روما على أودينيزي في المباراة المستأنفة

نجح فريق روما في تعزيز آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه أودينيزي، مساء اليوم الخميس، في المباراة المستأنفة بين الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة الأصلية يوم 14 أبريل الجاري، ولكن تم إلغاؤها بسبب الذعر الناتج عن إصابة الإيفواري الدولي إيفان نديكا لاعب روما، حيث عجز اللاعبون عن إكمال المواجهة لتتوقف المواجهة عند الدقيقة 72، ليتم استئناف الـ18 دقيقة المتبقية من عمر اللقاء اليوم، وفقا لقرار رابطة الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير للتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر روبيرتو بيرييرا بالتسجيل لمصلحة أودينيزي في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو لمصلحة روما في الدقيقة 64.

ومع استئناف اللقاء اليوم، منح بريان كريستانتي النقاط الثلاث لفريق روما، عقب تسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد روما إلى 58 نقطة في المركز الخامس، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقا بفارق 4 نقاط على أتالانتا، صاحب المركز السادس، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد أودينيزي، الذي حصد نقطة وحيدة فقط من مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، عند 28 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه من أجل البقاء، في ظل ابتعاده بفارق الأهداف فقط أمام مراكز الهبوط.

ومن المقرر أن يمثل إيطاليا في دوري الأبطال الموسم المقبل 5 فرق، في ظل تصدر الدوري الإيطالي تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وربما يصعد روما أو أتالانتا لدوري الأبطال مباشرة حال تتويج أي منهما ببطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي الفريقان في الدور قبل النهائي للمسابقة.