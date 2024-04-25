الخميس 25 أبريل 2024
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رياضة

بـ 3 ذهبيات، منتخب الجودو يحصد كأس الكاتا بالبطولة الأفريقية في القاهرة

منتخب الكاتا، فيتو
منتخب الكاتا، فيتو

حصد المنتخب الوطني للجودو، 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين خلال مشاركته في منافسات الكاتا بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

ميداليات منتخب الكاتا في بطولة أفريقيا لـ الجودو

وجاءت ميداليات منتخب مصر في منافسات الكاتا كالتالي:

ناجي نو كاتا 
محمد نصر الله – أحمد عبد السلام | ميدالية ذهبية

كتامي نو كاتا
أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية

كيمي نو كاتا
أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية

كودوكان كوشن جيتسو
مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية

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ناجي نو كاتا
علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية

كيمي نو كاتا
خالد إبراهيم – حسام عبد الفتاح | ميدالية برونزية

منتخب الكاتا، فيتو

انطلاق البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

وانطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

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