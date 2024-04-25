كرة اليد، الزمالك يتأهل لنهائي أفريقيا بعد الفوز على أمل سكيكدة الجزائري

كرة اليد، تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد فوزه على سكيكدة الجزائري، بنتيجة 30 - 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

قدم لاعبو الزمالك، أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 20 - 12، وفي الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 30- 26.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، في نهائي البطولة.

الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، المقامة حاليا في الجزائر.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي بنتيجة (21-25).

وتأهل الأهلي، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على بلدية ميلة الجزائري بنتيجة (40-19)، في الدور ربع النهائي.

Advertisements

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وكان المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق كرة اليد بالجزائر، عقد جلسة مع اللاعبين، قبل مواجهة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال هشام نصر في جلسته مع اللاعبين: "وصلنا إلى المراحل الأخيرة من البطولة، ولدينا ما يكفي من الخبرات لنحقق ما نريد".

واختتم: "لكم كل الدعم، ولا مجال للأخطاء في تلك المباراة، حتى الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب والعودة به إلى مصر".

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسئولًا للمهمات.