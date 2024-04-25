الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمواجهة النادي الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب، في الدوري الممتاز.

ويعاني الإسماعيلي من العديد من الغيابات في مواجهة الأهلي، أبرزها ثنائي الظهير الأيسر، حاتم سكر ومحمد دسوقي للإيقاف بسبب الإنذارات، ومحمد هاشم قلب الدفاع بسبب توقيعه للنادي المصري، وكريم عرفات الظهير الأيمن لأسباب فنية.

فتح باب القيد للنادي الإسماعلي

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من الفيفا.

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وتمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار.

وأكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق.

كما أكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا.

وشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامي السويسري المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.

تعادل الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري

انتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم للاتحاد السكندري الأنجولي بنجامين بواتينج في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم أدرك محمد بيومي هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 39.

جاء هدف الاتحاد السكندري الأول بعدما استغل مابولولو خطأ اللاعب محمد نصر وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس أحمد عادل عبد المنعم بمهارة وأرسل عرضية أرضية قابلها بواتينج بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 39 جاء نجح محمد بيومي في تسجيل هدف التعادل للإسماعيلي، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء قابلها محمد بيومي بتسديدة على يسار الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد فريق الإسماعيلى إلى 1 نقطة في المركز الثالث عشر، فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 19 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى سبع مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 22 هدفا.

فى المقابل، رفع فريق الاتحاد السكندرى إلى 29 نقطة في المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز.