ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 65 كيلو حشيش فى بورسعيد ومطروح

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (بورسعيد– مطروح) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 65 كيلو حشيش فى بورسعيد ومطروح بـ 4.5 مليون

وفى مديرية أمن بورسعيد؛ ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسمى شرطة "الضواحى- الزهور"، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض).

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وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.