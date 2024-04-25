الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 65 كيلو حشيش فى بورسعيد ومطروح

ضبط متهمين،فيتو
ضبط متهمين،فيتو

 واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (بورسعيد– مطروح) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 65 كيلو حشيش فى بورسعيد ومطروح بـ 4.5 مليون 

وفى مديرية أمن بورسعيد؛ ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسمى شرطة "الضواحى- الزهور"، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض).

Advertisements

 

نجار ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالشرقية

نفذ 23 جريمة، هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالا من أصدقاء الضحايا

وفى مديرية أمن مطروح؛  ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة الاتجار في المواد المخدرة الأسلحة النارية الامن العام

مواد متعلقة

نجار ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالشرقية

نفذ 23 جريمة، هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالا من أصدقاء الضحايا

الداخلية تواجه جشع التجار، وضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والآيس وأسلحة فى القاهرة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 42 مليون جنيه

تحرير 1409 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

ضبط سائق وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة

ads

الأكثر قراءة

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية